Negociações:
24
Negociações com lucro:
14 (58.33%)
Negociações com perda:
10 (41.67%)
Melhor negociação:
2.25 UST
Pior negociação:
-3.90 UST
Lucro bruto:
26.09 UST (2 599 pips)
Perda bruta:
-17.82 UST (1 599 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
3 (5.89 UST)
Máximo lucro consecutivo:
5.89 UST (3)
Índice de Sharpe:
0.24
Atividade de negociação:
100.00%
Depósito máximo carregado:
0.00%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
28
Tempo médio de espera:
7 horas
Fator de recuperação:
1.99
Negociações longas:
13 (54.17%)
Negociações curtas:
11 (45.83%)
Fator de lucro:
1.46
Valor esperado:
0.34 UST
Lucro médio:
1.86 UST
Perda média:
-1.78 UST
Máximo de perdas consecutivas:
2 (-3.92 UST)
Máxima perda consecutiva:
-3.92 UST (2)
Crescimento mensal:
17.02%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.18 UST
Máximo:
4.16 UST (7.39%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
0.00% (0.00 UST)
Pelo Capital Líquido:
14.59% (8.50 UST)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|GBPUSD+
|13
|EURUSD+
|11
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|GBPUSD+
|9
|EURUSD+
|0
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|GBPUSD+
|941
|EURUSD+
|59
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +2.25 UST
Pior negociação: -4 UST
Máximo de vitórias consecutivas: 3
Máximo de perdas consecutivas: 2
Máximo lucro consecutivo: +5.89 UST
Máxima perda consecutiva: -3.92 UST
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Bybit-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
100 USD por mês
0%
0
0
USD
USD
58
UST
UST
1
100%
24
58%
100%
1.46
0.34
UST
UST
15%
1:500