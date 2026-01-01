- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
24
盈利交易:
14 (58.33%)
亏损交易:
10 (41.67%)
最好交易:
2.25 UST
最差交易:
-3.90 UST
毛利:
26.09 UST (2 599 pips)
毛利亏损:
-17.82 UST (1 599 pips)
最大连续赢利:
3 (5.89 UST)
最大连续盈利:
5.89 UST (3)
夏普比率:
0.24
交易活动:
n/a
最大入金加载:
0.00%
最近交易:
1 几天前
每周交易:
28
平均持有时间:
7 小时
采收率:
1.99
长期交易:
13 (54.17%)
短期交易:
11 (45.83%)
利润因子:
1.46
预期回报:
0.34 UST
平均利润:
1.86 UST
平均损失:
-1.78 UST
最大连续失误:
2 (-3.92 UST)
最大连续亏损:
-3.92 UST (2)
每月增长:
17.02%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
0.18 UST
最大值:
4.16 UST (7.39%)
相对跌幅:
结余:
0.00% (0.00 UST)
净值:
12.41% (7.23 UST)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|GBPUSD+
|13
|EURUSD+
|11
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|GBPUSD+
|9
|EURUSD+
|0
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|GBPUSD+
|941
|EURUSD+
|59
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
- 入金加载
- 提取
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Bybit-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
