- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
24
利益トレード:
14 (58.33%)
損失トレード:
10 (41.67%)
ベストトレード:
2.25 UST
最悪のトレード:
-3.90 UST
総利益:
26.09 UST (2 599 pips)
総損失:
-17.82 UST (1 599 pips)
最大連続の勝ち:
3 (5.89 UST)
最大連続利益:
5.89 UST (3)
シャープレシオ:
0.24
取引アクティビティ:
100.00%
最大入金額:
0.00%
最近のトレード:
1 日前
1週間当たりの取引:
28
平均保有時間:
7 時間
リカバリーファクター:
1.99
長いトレード:
13 (54.17%)
短いトレード:
11 (45.83%)
プロフィットファクター:
1.46
期待されたペイオフ:
0.34 UST
平均利益:
1.86 UST
平均損失:
-1.78 UST
最大連続の負け:
2 (-3.92 UST)
最大連続損失:
-3.92 UST (2)
月間成長:
17.02%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.18 UST
最大の:
4.16 UST (7.39%)
比較ドローダウン:
残高による:
0.00% (0.00 UST)
エクイティによる:
14.59% (8.50 UST)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|GBPUSD+
|13
|EURUSD+
|11
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|GBPUSD+
|9
|EURUSD+
|0
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|GBPUSD+
|941
|EURUSD+
|59
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +2.25 UST
最悪のトレード: -4 UST
最大連続の勝ち: 3
最大連続の負け: 2
最大連続利益: +5.89 UST
最大連続損失: -3.92 UST
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Bybit-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
データがありません
レビューなし
