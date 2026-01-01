SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 5 / GaoDong EA
Zhengdong Gao

GaoDong EA

Zhengdong Gao
0 Bewertungen
1 Woche
0 / 0 USD
Für 100 USD pro Monat kopieren
0%
Bybit-Live
1:500
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
24
Gewinntrades:
14 (58.33%)
Verlusttrades:
10 (41.67%)
Bester Trade:
2.25 UST
Schlechtester Trade:
-3.90 UST
Bruttoprofit:
26.09 UST (2 599 pips)
Bruttoverlust:
-17.82 UST (1 599 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
3 (5.89 UST)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
5.89 UST (3)
Sharpe Ratio:
0.24
Trading-Aktivität:
100.00%
Max deposit load:
0.00%
Letzter Trade:
1 Tag
Trades pro Woche:
28
Durchschn. Haltezeit:
7 Stunden
Erholungsfaktor:
1.99
Long-Positionen:
13 (54.17%)
Short-Positionen:
11 (45.83%)
Profit-Faktor:
1.46
Mathematische Gewinnerwartung:
0.34 UST
Durchschnittlicher Profit:
1.86 UST
Durchschnittlicher Verlust:
-1.78 UST
Max. aufeinandergehende Verluste:
2 (-3.92 UST)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-3.92 UST (2)
Wachstum pro Monat :
17.02%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.18 UST
Maximaler:
4.16 UST (7.39%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
0.00% (0.00 UST)
Kapital:
14.59% (8.50 UST)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
GBPUSD+ 13
EURUSD+ 11
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
GBPUSD+ 9
EURUSD+ 0
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
GBPUSD+ 941
EURUSD+ 59
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +2.25 UST
Schlechtester Trade: -4 UST
Max. aufeinandergehende Gewinne: 3
Max. aufeinandergehende Verluste: 2
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +5.89 UST
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -3.92 UST

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Bybit-Live" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Keine Angabe

Gaodong Balanced hedging system MT5 EA

Keine Bewertungen
2026.01.01 15:35
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.01 15:35
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
GaoDong EA
100 USD pro Monat
0%
0
0
USD
58
UST
1
100%
24
58%
100%
1.46
0.34
UST
15%
1:500
Kopieren

Wie werden Trades in MetaTrader kopiert? Schauen Sie das Lehrvideo an

Das Abonnement berechtigt Sie die Trades des Anbieters innerhalb eines Monats zu kopieren. Für das Abonnement wird das Terminal MetaTrader 5 benötigt.

Wenn Sie die Plattform noch nicht installiert haben, können Sie diese hier herunterladen.