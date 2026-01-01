СигналыРазделы
Zhengdong Gao

GaoDong EA

Zhengdong Gao
0 отзывов
1 неделя
0 / 0 USD
0%
Bybit-Live
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
24
Прибыльных трейдов:
14 (58.33%)
Убыточных трейдов:
10 (41.67%)
Лучший трейд:
2.25 UST
Худший трейд:
-3.90 UST
Общая прибыль:
26.09 UST (2 599 pips)
Общий убыток:
-17.82 UST (1 599 pips)
Макс. серия выигрышей:
3 (5.89 UST)
Макс. прибыль в серии:
5.89 UST (3)
Коэффициент Шарпа:
0.24
Торговая активность:
n/a
Макс. загрузка депозита:
0.00%
Последний трейд:
1 день
Трейдов в неделю:
28
Ср. время удержания:
7 часов
Фактор восстановления:
1.99
Длинных трейдов:
13 (54.17%)
Коротких трейдов:
11 (45.83%)
Профит фактор:
1.46
Мат. ожидание:
0.34 UST
Средняя прибыль:
1.86 UST
Средний убыток:
-1.78 UST
Макс. серия проигрышей:
2 (-3.92 UST)
Макс. убыток в серии:
-3.92 UST (2)
Прирост в месяц:
17.02%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.18 UST
Максимальная:
4.16 UST (7.39%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.00% (0.00 UST)
По эквити:
12.41% (7.23 UST)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
GBPUSD+ 13
EURUSD+ 11
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
GBPUSD+ 9
EURUSD+ 0
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
GBPUSD+ 941
EURUSD+ 59
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +2.25 UST
Худший трейд: -4 UST
Макс. серия выигрышей: 3
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +5.89 UST
Макс. убыток в серии: -3.92 UST

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Bybit-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Gaodong Balanced hedging system MT5 EA

2026.01.01 15:35
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.01 15:35
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
