- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
24
Прибыльных трейдов:
14 (58.33%)
Убыточных трейдов:
10 (41.67%)
Лучший трейд:
2.25 UST
Худший трейд:
-3.90 UST
Общая прибыль:
26.09 UST (2 599 pips)
Общий убыток:
-17.82 UST (1 599 pips)
Макс. серия выигрышей:
3 (5.89 UST)
Макс. прибыль в серии:
5.89 UST (3)
Коэффициент Шарпа:
0.24
Торговая активность:
n/a
Макс. загрузка депозита:
0.00%
Последний трейд:
1 день
Трейдов в неделю:
28
Ср. время удержания:
7 часов
Фактор восстановления:
1.99
Длинных трейдов:
13 (54.17%)
Коротких трейдов:
11 (45.83%)
Профит фактор:
1.46
Мат. ожидание:
0.34 UST
Средняя прибыль:
1.86 UST
Средний убыток:
-1.78 UST
Макс. серия проигрышей:
2 (-3.92 UST)
Макс. убыток в серии:
-3.92 UST (2)
Прирост в месяц:
17.02%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.18 UST
Максимальная:
4.16 UST (7.39%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.00% (0.00 UST)
По эквити:
12.41% (7.23 UST)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|GBPUSD+
|13
|EURUSD+
|11
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|GBPUSD+
|9
|EURUSD+
|0
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|GBPUSD+
|941
|EURUSD+
|59
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
- Загрузка депозита
- Просадка
