트레이드:
26
이익 거래:
15 (57.69%)
손실 거래:
11 (42.31%)
최고의 거래:
2.25 UST
최악의 거래:
-3.90 UST
총 수익:
27.66 UST (2 756 pips)
총 손실:
-19.36 UST (1 776 pips)
연속 최대 이익:
3 (5.89 UST)
연속 최대 이익:
5.89 UST (3)
샤프 비율:
0.23
거래 활동:
100.00%
최대 입금량:
4.70%
최근 거래:
5 일 전
주별 거래 수:
30
평균 유지 시간:
9 시간
회복 요인:
2.00
롱(주식매수):
13 (50.00%)
숏(주식차입매도):
13 (50.00%)
수익 요인:
1.43
기대수익:
0.32 UST
평균 이익:
1.84 UST
평균 손실:
-1.76 UST
연속 최대 손실:
2 (-3.92 UST)
연속 최대 손실:
-3.92 UST (2)
월별 성장률:
17.08%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.18 UST
최대한의:
4.16 UST (7.39%)
상대적 삭감:
잔고별:
7.17% (4.04 UST)
자본금별:
14.69% (8.56 UST)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|EURUSD+
|13
|GBPUSD+
|13
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|EURUSD+
|0
|GBPUSD+
|9
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|EURUSD+
|39
|GBPUSD+
|941
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Bybit-Live"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
