- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
24
Profit Trade:
14 (58.33%)
Loss Trade:
10 (41.67%)
Best Trade:
2.25 UST
Worst Trade:
-3.90 UST
Profitto lordo:
26.09 UST (2 599 pips)
Perdita lorda:
-17.82 UST (1 599 pips)
Vincite massime consecutive:
3 (5.89 UST)
Massimo profitto consecutivo:
5.89 UST (3)
Indice di Sharpe:
0.24
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
21 ore fa
Trade a settimana:
28
Tempo di attesa medio:
7 ore
Fattore di recupero:
1.99
Long Trade:
13 (54.17%)
Short Trade:
11 (45.83%)
Fattore di profitto:
1.46
Profitto previsto:
0.34 UST
Profitto medio:
1.86 UST
Perdita media:
-1.78 UST
Massime perdite consecutive:
2 (-3.92 UST)
Massima perdita consecutiva:
-3.92 UST (2)
Crescita mensile:
17.02%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.18 UST
Massimale:
4.16 UST (7.39%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 UST)
Per equità:
12.41% (7.23 UST)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|GBPUSD+
|13
|EURUSD+
|11
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|GBPUSD+
|9
|EURUSD+
|0
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|GBPUSD+
|941
|EURUSD+
|59
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Bybit-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
