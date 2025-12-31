SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / Kebun Akun Super Agresif
Yelena Claudia

Kebun Akun Super Agresif

Yelena Claudia
0 inceleme
Güvenilirlik
4 hafta
1 / 39 USD
Ayda 100 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 16%
Exness-MT5Real15
1:500
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
8
Kârla kapanan işlemler:
6 (75.00%)
Zararla kapanan işlemler:
2 (25.00%)
En iyi işlem:
88.90 USD
En kötü işlem:
-105.08 USD
Brüt kâr:
274.71 USD (274 711 pips)
Brüt zarar:
-117.45 USD (117 457 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
3 (194.14 USD)
Maksimum ardışık kâr:
194.14 USD (3)
Sharpe oranı:
0.36
Alım-satım etkinliği:
40.24%
Maks. mevduat yükü:
0.91%
En son işlem:
4 gün önce
Hafta başına işlemler:
2
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
1.50
Alış işlemleri:
6 (75.00%)
Satış işlemleri:
2 (25.00%)
Kâr faktörü:
2.34
Beklenen getiri:
19.66 USD
Ortalama kâr:
45.79 USD
Ortalama zarar:
-58.73 USD
Maksimum ardışık kayıp:
1 (-105.08 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-105.08 USD (1)
Aylık büyüme:
15.73%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
59.38 USD
Maksimum:
105.08 USD (10.05%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
10.05% (105.08 USD)
Varlığa göre:
13.99% (158.72 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 8
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 157
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 157K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +88.90 USD
En kötü işlem: -105 USD
Maksimum ardışık kazanç: 3
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +194.14 USD
Maksimum ardışık zarar: -105.08 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-MT5Real15" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Exness-MT5Real8
0.00 × 20
ICMarketsSC-MT5
0.00 × 1
FusionMarkets-Live
0.00 × 1
RoboForex-ECN
0.00 × 1
Exness-MT5Real29
2.55 × 20
Exness-MT5Real5
3.74 × 68
Tickmill-Live
4.17 × 6
ICMarketsSC-MT5-4
4.48 × 90
Exness-MT5Real15
5.96 × 352
Exness-MT5Real26
16.50 × 2
Coinexx-Live
19.00 × 15
Exness-MT5Real6
24.53 × 293
Exness-MT5Real
28.11 × 110
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol

Mininum Equity 1,000 USD with topup 500 USD every month + Compounding Profit.

Gold Intra + Semi Swing Trade

High Risk High Return

İnceleme yok
2026.01.12 09:56
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2026.01.08 16:23
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.08 15:23
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.05 09:00
Share of trading days is too low
2026.01.05 09:00
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.01.05 05:58
Share of days for 80% of trades is too low
2026.01.05 04:58
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.31 04:02
Trading operations on the account were performed for only 3 days. This comprises 10% of days out of the 30 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.31 04:02
80% of trades performed within 1 days. This comprises 3.33% of days out of the 30 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.31 04:02
Low trading activity - only 5 trades detected in the last month
2025.12.31 04:02
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.31 04:02
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Kebun Akun Super Agresif
Ayda 100 USD
16%
1
39
USD
1.2K
USD
4
0%
8
75%
40%
2.33
19.66
USD
14%
1:500
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 5 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.