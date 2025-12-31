- Прирост
Всего трейдов:
8
Прибыльных трейдов:
6 (75.00%)
Убыточных трейдов:
2 (25.00%)
Лучший трейд:
88.90 USD
Худший трейд:
-105.08 USD
Общая прибыль:
274.71 USD (274 711 pips)
Общий убыток:
-117.45 USD (117 457 pips)
Макс. серия выигрышей:
3 (194.14 USD)
Макс. прибыль в серии:
194.14 USD (3)
Коэффициент Шарпа:
0.36
Торговая активность:
40.24%
Макс. загрузка депозита:
0.91%
Последний трейд:
4 дня
Трейдов в неделю:
2
Ср. время удержания:
1 день
Фактор восстановления:
1.50
Длинных трейдов:
6 (75.00%)
Коротких трейдов:
2 (25.00%)
Профит фактор:
2.34
Мат. ожидание:
19.66 USD
Средняя прибыль:
45.79 USD
Средний убыток:
-58.73 USD
Макс. серия проигрышей:
1 (-105.08 USD)
Макс. убыток в серии:
-105.08 USD (1)
Прирост в месяц:
15.73%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
59.38 USD
Максимальная:
105.08 USD (10.05%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
10.05% (105.08 USD)
По эквити:
13.99% (158.72 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|157
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|157K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +88.90 USD
Худший трейд: -105 USD
Макс. серия выигрышей: 3
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +194.14 USD
Макс. убыток в серии: -105.08 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Exness-MT5Real15" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
Exness-MT5Real8
|0.00 × 20
|
ICMarketsSC-MT5
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real29
|2.55 × 20
|
Exness-MT5Real5
|3.74 × 68
|
Tickmill-Live
|4.17 × 6
|
ICMarketsSC-MT5-4
|4.48 × 90
|
Exness-MT5Real15
|5.96 × 352
|
Exness-MT5Real26
|16.50 × 2
|
Coinexx-Live
|19.00 × 15
|
Exness-MT5Real6
|24.53 × 293
|
Exness-MT5Real
|28.11 × 110
Mininum Equity 1,000 USD with topup 500 USD every month + Compounding Profit.
Gold Intra + Semi Swing Trade
High Risk High Return
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
100 USD в месяц
16%
1
39
USD
USD
1.2K
USD
USD
4
0%
8
75%
40%
2.33
19.66
USD
USD
14%
1:500