Yelena Claudia

Kebun Akun Super Agresif

Yelena Claudia
0 comentários
Confiabilidade
4 semanas
1 / 39 USD
Copiar por 100 USD por mês
crescimento desde 2025 16%
Exness-MT5Real15
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
8
Negociações com lucro:
6 (75.00%)
Negociações com perda:
2 (25.00%)
Melhor negociação:
88.90 USD
Pior negociação:
-105.08 USD
Lucro bruto:
274.71 USD (274 711 pips)
Perda bruta:
-117.45 USD (117 457 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
3 (194.14 USD)
Máximo lucro consecutivo:
194.14 USD (3)
Índice de Sharpe:
0.36
Atividade de negociação:
40.24%
Depósito máximo carregado:
0.91%
Último negócio:
4 dias atrás
Negociações por semana:
2
Tempo médio de espera:
1 dia
Fator de recuperação:
1.50
Negociações longas:
6 (75.00%)
Negociações curtas:
2 (25.00%)
Fator de lucro:
2.34
Valor esperado:
19.66 USD
Lucro médio:
45.79 USD
Perda média:
-58.73 USD
Máximo de perdas consecutivas:
1 (-105.08 USD)
Máxima perda consecutiva:
-105.08 USD (1)
Crescimento mensal:
15.73%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
59.38 USD
Máximo:
105.08 USD (10.05%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
10.05% (105.08 USD)
Pelo Capital Líquido:
13.99% (158.72 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD 8
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD 157
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD 157K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +88.90 USD
Pior negociação: -105 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 3
Máximo de perdas consecutivas: 1
Máximo lucro consecutivo: +194.14 USD
Máxima perda consecutiva: -105.08 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Exness-MT5Real15" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Exness-MT5Real8
0.00 × 20
ICMarketsSC-MT5
0.00 × 1
FusionMarkets-Live
0.00 × 1
RoboForex-ECN
0.00 × 1
Exness-MT5Real29
2.55 × 20
Exness-MT5Real5
3.74 × 68
Tickmill-Live
4.17 × 6
ICMarketsSC-MT5-4
4.48 × 90
Exness-MT5Real15
5.96 × 352
Exness-MT5Real26
16.50 × 2
Coinexx-Live
19.00 × 15
Exness-MT5Real6
24.53 × 293
Exness-MT5Real
28.11 × 110
Mininum Equity 1,000 USD with topup 500 USD every month + Compounding Profit.

Gold Intra + Semi Swing Trade

High Risk High Return

Sem comentários
2026.01.12 09:56
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2026.01.08 16:23
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.08 15:23
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.05 09:00
Share of trading days is too low
2026.01.05 09:00
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.01.05 05:58
Share of days for 80% of trades is too low
2026.01.05 04:58
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.31 04:02
Trading operations on the account were performed for only 3 days. This comprises 10% of days out of the 30 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.31 04:02
80% of trades performed within 1 days. This comprises 3.33% of days out of the 30 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.31 04:02
Low trading activity - only 5 trades detected in the last month
2025.12.31 04:02
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.31 04:02
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
