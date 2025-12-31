- 成长
交易:
8
盈利交易:
6 (75.00%)
亏损交易:
2 (25.00%)
最好交易:
88.90 USD
最差交易:
-105.08 USD
毛利:
274.71 USD (274 711 pips)
毛利亏损:
-117.45 USD (117 457 pips)
最大连续赢利:
3 (194.14 USD)
最大连续盈利:
194.14 USD (3)
夏普比率:
0.36
交易活动:
40.24%
最大入金加载:
0.91%
最近交易:
4 几天前
每周交易:
2
平均持有时间:
1 一天
采收率:
1.50
长期交易:
6 (75.00%)
短期交易:
2 (25.00%)
利润因子:
2.34
预期回报:
19.66 USD
平均利润:
45.79 USD
平均损失:
-58.73 USD
最大连续失误:
1 (-105.08 USD)
最大连续亏损:
-105.08 USD (1)
每月增长:
15.73%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
59.38 USD
最大值:
105.08 USD (10.05%)
相对跌幅:
结余:
10.05% (105.08 USD)
净值:
13.99% (158.72 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|157
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|157K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +88.90 USD
最差交易: -105 USD
最大连续赢利: 3
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +194.14 USD
最大连续亏损: -105.08 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Exness-MT5Real15 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
Exness-MT5Real8
|0.00 × 20
|
ICMarketsSC-MT5
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real29
|2.55 × 20
|
Exness-MT5Real5
|3.74 × 68
|
Tickmill-Live
|4.17 × 6
|
ICMarketsSC-MT5-4
|4.48 × 90
|
Exness-MT5Real15
|5.96 × 352
|
Exness-MT5Real26
|16.50 × 2
|
Coinexx-Live
|19.00 × 15
|
Exness-MT5Real6
|24.53 × 293
|
Exness-MT5Real
|28.11 × 110
Mininum Equity 1,000 USD with topup 500 USD every month + Compounding Profit.
Gold Intra + Semi Swing Trade
High Risk High Return
