Yelena Claudia

Kebun Akun Super Agresif

Yelena Claudia
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
4 Wochen
1 / 39 USD
Für 100 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 16%
Exness-MT5Real15
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
8
Gewinntrades:
6 (75.00%)
Verlusttrades:
2 (25.00%)
Bester Trade:
88.90 USD
Schlechtester Trade:
-105.08 USD
Bruttoprofit:
274.71 USD (274 711 pips)
Bruttoverlust:
-117.45 USD (117 457 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
3 (194.14 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
194.14 USD (3)
Sharpe Ratio:
0.36
Trading-Aktivität:
40.24%
Max deposit load:
0.91%
Letzter Trade:
4 Tage
Trades pro Woche:
2
Durchschn. Haltezeit:
1 Tag
Erholungsfaktor:
1.50
Long-Positionen:
6 (75.00%)
Short-Positionen:
2 (25.00%)
Profit-Faktor:
2.34
Mathematische Gewinnerwartung:
19.66 USD
Durchschnittlicher Profit:
45.79 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-58.73 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
1 (-105.08 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-105.08 USD (1)
Wachstum pro Monat :
15.73%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
59.38 USD
Maximaler:
105.08 USD (10.05%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
10.05% (105.08 USD)
Kapital:
13.99% (158.72 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD 8
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD 157
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD 157K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +88.90 USD
Schlechtester Trade: -105 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 3
Max. aufeinandergehende Verluste: 1
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +194.14 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -105.08 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Exness-MT5Real15" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Exness-MT5Real8
0.00 × 20
ICMarketsSC-MT5
0.00 × 1
FusionMarkets-Live
0.00 × 1
RoboForex-ECN
0.00 × 1
Exness-MT5Real29
2.55 × 20
Exness-MT5Real5
3.74 × 68
Tickmill-Live
4.17 × 6
ICMarketsSC-MT5-4
4.48 × 90
Exness-MT5Real15
5.96 × 352
Exness-MT5Real26
16.50 × 2
Coinexx-Live
19.00 × 15
Exness-MT5Real6
24.53 × 293
Exness-MT5Real
28.11 × 110
Mininum Equity 1,000 USD with topup 500 USD every month + Compounding Profit.

Gold Intra + Semi Swing Trade

High Risk High Return

Keine Bewertungen
2026.01.12 09:56
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2026.01.08 16:23
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.08 15:23
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.05 09:00
Share of trading days is too low
2026.01.05 09:00
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.01.05 05:58
Share of days for 80% of trades is too low
2026.01.05 04:58
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.31 04:02
Trading operations on the account were performed for only 3 days. This comprises 10% of days out of the 30 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.31 04:02
80% of trades performed within 1 days. This comprises 3.33% of days out of the 30 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.31 04:02
Low trading activity - only 5 trades detected in the last month
2025.12.31 04:02
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.31 04:02
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
