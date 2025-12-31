SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / Kebun Akun Super Agresif
Yelena Claudia

Kebun Akun Super Agresif

Yelena Claudia
0 recensioni
Affidabilità
4 settimane
1 / 39 USD
Copia per 100 USD al mese
crescita dal 2025 16%
Exness-MT5Real15
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
8
Profit Trade:
6 (75.00%)
Loss Trade:
2 (25.00%)
Best Trade:
88.90 USD
Worst Trade:
-105.08 USD
Profitto lordo:
274.71 USD (274 711 pips)
Perdita lorda:
-117.45 USD (117 457 pips)
Vincite massime consecutive:
3 (194.14 USD)
Massimo profitto consecutivo:
194.14 USD (3)
Indice di Sharpe:
0.36
Attività di trading:
40.24%
Massimo carico di deposito:
0.91%
Ultimo trade:
4 giorni fa
Trade a settimana:
2
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
1.50
Long Trade:
6 (75.00%)
Short Trade:
2 (25.00%)
Fattore di profitto:
2.34
Profitto previsto:
19.66 USD
Profitto medio:
45.79 USD
Perdita media:
-58.73 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-105.08 USD)
Massima perdita consecutiva:
-105.08 USD (1)
Crescita mensile:
15.73%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
59.38 USD
Massimale:
105.08 USD (10.05%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
10.05% (105.08 USD)
Per equità:
13.99% (158.72 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 8
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 157
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 157K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +88.90 USD
Worst Trade: -105 USD
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +194.14 USD
Massima perdita consecutiva: -105.08 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-MT5Real15" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Exness-MT5Real8
0.00 × 20
ICMarketsSC-MT5
0.00 × 1
FusionMarkets-Live
0.00 × 1
RoboForex-ECN
0.00 × 1
Exness-MT5Real29
2.55 × 20
Exness-MT5Real5
3.74 × 68
Tickmill-Live
4.17 × 6
ICMarketsSC-MT5-4
4.48 × 90
Exness-MT5Real15
5.96 × 352
Exness-MT5Real26
16.50 × 2
Coinexx-Live
19.00 × 15
Exness-MT5Real6
24.53 × 293
Exness-MT5Real
28.11 × 110
Mininum Equity 1,000 USD with topup 500 USD every month + Compounding Profit.

Gold Intra + Semi Swing Trade

High Risk High Return

Non ci sono recensioni
2026.01.12 09:56
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2026.01.08 16:23
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.08 15:23
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.05 09:00
Share of trading days is too low
2026.01.05 09:00
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.01.05 05:58
Share of days for 80% of trades is too low
2026.01.05 04:58
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.31 04:02
Trading operations on the account were performed for only 3 days. This comprises 10% of days out of the 30 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.31 04:02
80% of trades performed within 1 days. This comprises 3.33% of days out of the 30 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.31 04:02
Low trading activity - only 5 trades detected in the last month
2025.12.31 04:02
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.31 04:02
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Kebun Akun Super Agresif
100USD al mese
16%
1
39
USD
1.2K
USD
4
0%
8
75%
40%
2.33
19.66
USD
14%
1:500
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 5.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.