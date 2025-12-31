- Crescita
Trade:
8
Profit Trade:
6 (75.00%)
Loss Trade:
2 (25.00%)
Best Trade:
88.90 USD
Worst Trade:
-105.08 USD
Profitto lordo:
274.71 USD (274 711 pips)
Perdita lorda:
-117.45 USD (117 457 pips)
Vincite massime consecutive:
3 (194.14 USD)
Massimo profitto consecutivo:
194.14 USD (3)
Indice di Sharpe:
0.36
Attività di trading:
40.24%
Massimo carico di deposito:
0.91%
Ultimo trade:
4 giorni fa
Trade a settimana:
2
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
1.50
Long Trade:
6 (75.00%)
Short Trade:
2 (25.00%)
Fattore di profitto:
2.34
Profitto previsto:
19.66 USD
Profitto medio:
45.79 USD
Perdita media:
-58.73 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-105.08 USD)
Massima perdita consecutiva:
-105.08 USD (1)
Crescita mensile:
15.73%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
59.38 USD
Massimale:
105.08 USD (10.05%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
10.05% (105.08 USD)
Per equità:
13.99% (158.72 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|157
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|157K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +88.90 USD
Worst Trade: -105 USD
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +194.14 USD
Massima perdita consecutiva: -105.08 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-MT5Real15" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Exness-MT5Real8
|0.00 × 20
|
ICMarketsSC-MT5
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real29
|2.55 × 20
|
Exness-MT5Real5
|3.74 × 68
|
Tickmill-Live
|4.17 × 6
|
ICMarketsSC-MT5-4
|4.48 × 90
|
Exness-MT5Real15
|5.96 × 352
|
Exness-MT5Real26
|16.50 × 2
|
Coinexx-Live
|19.00 × 15
|
Exness-MT5Real6
|24.53 × 293
|
Exness-MT5Real
|28.11 × 110
Mininum Equity 1,000 USD with topup 500 USD every month + Compounding Profit.
Gold Intra + Semi Swing Trade
High Risk High Return
Non ci sono recensioni
