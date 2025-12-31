- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
8
利益トレード:
6 (75.00%)
損失トレード:
2 (25.00%)
ベストトレード:
88.90 USD
最悪のトレード:
-105.08 USD
総利益:
274.71 USD (274 711 pips)
総損失:
-117.45 USD (117 457 pips)
最大連続の勝ち:
3 (194.14 USD)
最大連続利益:
194.14 USD (3)
シャープレシオ:
0.36
取引アクティビティ:
40.24%
最大入金額:
0.91%
最近のトレード:
4 日前
1週間当たりの取引:
2
平均保有時間:
1 日
リカバリーファクター:
1.50
長いトレード:
6 (75.00%)
短いトレード:
2 (25.00%)
プロフィットファクター:
2.34
期待されたペイオフ:
19.66 USD
平均利益:
45.79 USD
平均損失:
-58.73 USD
最大連続の負け:
1 (-105.08 USD)
最大連続損失:
-105.08 USD (1)
月間成長:
15.73%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
59.38 USD
最大の:
105.08 USD (10.05%)
比較ドローダウン:
残高による:
10.05% (105.08 USD)
エクイティによる:
13.99% (158.72 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|157
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|157K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +88.90 USD
最悪のトレード: -105 USD
最大連続の勝ち: 3
最大連続の負け: 1
最大連続利益: +194.14 USD
最大連続損失: -105.08 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Exness-MT5Real15"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
Exness-MT5Real8
|0.00 × 20
|
ICMarketsSC-MT5
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real29
|2.55 × 20
|
Exness-MT5Real5
|3.74 × 68
|
Tickmill-Live
|4.17 × 6
|
ICMarketsSC-MT5-4
|4.48 × 90
|
Exness-MT5Real15
|5.96 × 352
|
Exness-MT5Real26
|16.50 × 2
|
Coinexx-Live
|19.00 × 15
|
Exness-MT5Real6
|24.53 × 293
|
Exness-MT5Real
|28.11 × 110
Mininum Equity 1,000 USD with topup 500 USD every month + Compounding Profit.
Gold Intra + Semi Swing Trade
High Risk High Return
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
100 USD/月
16%
1
39
USD
USD
1.2K
USD
USD
4
0%
8
75%
40%
2.33
19.66
USD
USD
14%
1:500