SinyallerBölümler
Sinyaller
404

Ne yazık ki, sinyal veri tabanımızda bulunamadı

İstediğiniz sinyal büyük olasılıkla silinmiştir. Ancak, diğer aktif sinyallerin ve sağlayıcıların büyük veri tabanı hizmetinizdedir. En uygun olanı seçin, ona bağlanın ve terminalinizin alım-satım işlemlerini otomatik olarak kopyalamasına izin verin.

Yeni bir sinyal seç

Diğer MetaTrader 5 sinyallerine göz atabilirsiniz:

Golden Nuggets
Büyüme
1 005%
Aboneler
80
Haftalar
32
İşlemler
743
Kazanç
79%
Kâr faktörü
3.76
Maks. düşüş
21%
OnlyUJ
Büyüme
324%
Aboneler
16
Haftalar
75
İşlemler
459
Kazanç
49%
Kâr faktörü
1.46
Maks. düşüş
17%
Relax EA
Büyüme
706%
Aboneler
1
Haftalar
268
İşlemler
1767
Kazanç
76%
Kâr faktörü
1.67
Maks. düşüş
28%
Deux ex machina
Büyüme
5 252%
Aboneler
3
Haftalar
242
İşlemler
1482
Kazanç
75%
Kâr faktörü
1.86
Maks. düşüş
26%
BreakThrustPro V2
Büyüme
227%
Aboneler
9
Haftalar
63
İşlemler
565
Kazanç
58%
Kâr faktörü
1.45
Maks. düşüş
22%
NoPain MT5
Büyüme
1 651%
Aboneler
73
Haftalar
218
İşlemler
5543
Kazanç
63%
Kâr faktörü
1.68
Maks. düşüş
21%
SwissBot Gold Guardian
Büyüme
1 679%
Aboneler
4
Haftalar
161
İşlemler
640
Kazanç
78%
Kâr faktörü
3.14
Maks. düşüş
38%
Daily Gold Sniper
Büyüme
643%
Aboneler
36
Haftalar
49
İşlemler
152
Kazanç
95%
Kâr faktörü
2.06
Maks. düşüş
34%
GoldenBug ICM
Büyüme
90%
Aboneler
14
Haftalar
71
İşlemler
464
Kazanç
48%
Kâr faktörü
1.52
Maks. düşüş
14%
MagicGW audcad L
Büyüme
1 801%
Aboneler
118
Haftalar
55
İşlemler
1673
Kazanç
79%
Kâr faktörü
5.97
Maks. düşüş
33%

Uygun sinyal yok mu?
MetaTrader 5 için
2237 mevcut sinyalden birini
seçin ve abone olun

Abone, sinyale abone olurken tüm işlem gerçekleştirme risklerini kabul eder. Geçmiş istatistikler gelecekte herhangi bir kârlılığı garanti etmez.