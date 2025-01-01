Infelizmente o sinal não foi encontrado em nosso banco de dados
É possível que o sinal solicitado tenha sido removido. No entanto, você tem à sua disposição um enorme banco de dados com outros sinais operacionais e muitos outros provedores. Selecione o mais adequado, conecte-se a ele e deixe o seu terminal copiar as transações automaticamente.Selecione um novo sinal
Você pode verificar outros sinais MetaTrader 5
- Crescimento
- 1 801%
- Assinantes
- 118
- Semanas
- 55
- Negociações
- 1673
- Vitória
- 79%
- Fator de lucro
- 5.97
- Max Rebaixamento
- 33%
- Crescimento
- 643%
- Assinantes
- 37
- Semanas
- 49
- Negociações
- 152
- Vitória
- 95%
- Fator de lucro
- 2.06
- Max Rebaixamento
- 34%
- Crescimento
- 90%
- Assinantes
- 14
- Semanas
- 71
- Negociações
- 464
- Vitória
- 48%
- Fator de lucro
- 1.52
- Max Rebaixamento
- 14%
- Crescimento
- 324%
- Assinantes
- 16
- Semanas
- 75
- Negociações
- 459
- Vitória
- 49%
- Fator de lucro
- 1.46
- Max Rebaixamento
- 17%
- Crescimento
- 1 679%
- Assinantes
- 4
- Semanas
- 161
- Negociações
- 640
- Vitória
- 78%
- Fator de lucro
- 3.14
- Max Rebaixamento
- 38%
- Crescimento
- 235%
- Assinantes
- 8
- Semanas
- 63
- Negociações
- 564
- Vitória
- 58%
- Fator de lucro
- 1.46
- Max Rebaixamento
- 22%
- Crescimento
- 5 252%
- Assinantes
- 3
- Semanas
- 242
- Negociações
- 1482
- Vitória
- 75%
- Fator de lucro
- 1.86
- Max Rebaixamento
- 26%
- Crescimento
- 1 651%
- Assinantes
- 73
- Semanas
- 218
- Negociações
- 5543
- Vitória
- 63%
- Fator de lucro
- 1.68
- Max Rebaixamento
- 21%
- Crescimento
- 1 005%
- Assinantes
- 80
- Semanas
- 32
- Negociações
- 743
- Vitória
- 79%
- Fator de lucro
- 3.76
- Max Rebaixamento
- 21%
- Crescimento
- 706%
- Assinantes
- 1
- Semanas
- 268
- Negociações
- 1767
- Vitória
- 76%
- Fator de lucro
- 1.67
- Max Rebaixamento
- 28%
O assinante aceita todos os riscos de execução quando assina um sinal. Histórico das estatísticas não garantem qualquer rentabilidade no futuro.