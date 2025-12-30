信号部分
信号 / MetaTrader 4 / FULL BLWR
Yusron Adi Putranto

FULL BLWR

Yusron Adi Putranto
0条评论
1
0 / 0 USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2025 -12%
Exness-Real18
1:500
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
316
盈利交易:
166 (52.53%)
亏损交易:
150 (47.47%)
最好交易:
2.38 USD
最差交易:
-3.98 USD
毛利:
181.78 USD (27 657 pips)
毛利亏损:
-210.28 USD (26 933 pips)
最大连续赢利:
10 (11.43 USD)
最大连续盈利:
11.43 USD (10)
夏普比率:
-0.06
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
16.41%
最近交易:
3 几分钟前
每周交易:
335
平均持有时间:
9 小时
采收率:
-0.93
长期交易:
153 (48.42%)
短期交易:
163 (51.58%)
利润因子:
0.86
预期回报:
-0.09 USD
平均利润:
1.10 USD
平均损失:
-1.40 USD
最大连续失误:
10 (-13.82 USD)
最大连续亏损:
-13.82 USD (10)
每月增长:
-11.61%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
30.78 USD
最大值:
30.78 USD (15.39%)
相对跌幅:
结余:
12.31% (30.78 USD)
净值:
1.95% (5.54 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
CHFJPY 28
GBPNZD 26
GBPCAD 22
GBPAUD 21
USDJPY 21
EURJPY 20
GBPJPY 19
EURAUD 19
EURNZD 18
AUDJPY 15
GBPUSD 13
CADJPY 11
EURCAD 11
USDCAD 9
NZDJPY 9
AUDNZD 9
USDCHF 8
EURUSD 8
NZDUSD 5
NZDCAD 5
GBPCHF 4
AUDCHF 4
AUDUSD 3
EURCHF 3
AUDCAD 2
NZDCHF 1
CADCHF 1
EURGBP 1
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
CHFJPY 1
GBPNZD 1
GBPCAD -12
GBPAUD -5
USDJPY -4
EURJPY 5
GBPJPY -10
EURAUD -9
EURNZD -2
AUDJPY 2
GBPUSD -1
CADJPY 2
EURCAD 2
USDCAD -5
NZDJPY 0
AUDNZD 1
USDCHF -4
EURUSD 3
NZDUSD 1
NZDCAD -1
GBPCHF -1
AUDCHF 5
AUDUSD 4
EURCHF 5
AUDCAD -1
NZDCHF 0
CADCHF -2
EURGBP -2
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
CHFJPY 557
GBPNZD 858
GBPCAD -1.2K
GBPAUD -285
USDJPY -321
EURJPY 1.1K
GBPJPY -1.1K
EURAUD -1K
EURNZD -53
AUDJPY 504
GBPUSD 0
CADJPY 480
EURCAD 446
USDCAD -610
NZDJPY 210
AUDNZD 344
USDCHF -228
EURUSD 349
NZDUSD 126
NZDCAD -128
GBPCHF -19
AUDCHF 397
AUDUSD 406
EURCHF 453
AUDCAD -156
NZDCHF -29
CADCHF -176
EURGBP -168
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +2.38 USD
最差交易: -4 USD
最大连续赢利: 10
最大连续失误: 10
最大连续盈利: +11.43 USD
最大连续亏损: -13.82 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Exness-Real18 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

TickmillUK-Live03
0.00 × 1
ICMarketsEU-Live18
0.00 × 2
ForexTimeFXTM-ECN2
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live31
0.00 × 1
Exness-Real6
0.30 × 10
Tickmill-Live10
0.50 × 4
Exness-Real17
0.72 × 183
GOMarketsMU-Real 10
1.00 × 3
ICTrading-Live29
1.00 × 1
PUPrime-Live
1.11 × 9
Exness-Real29
1.20 × 5
GOMarketsMU-Real 2
1.20 × 15
Tickmill-Live09
1.80 × 10
Exness-Real18
2.19 × 658
ICMarketsSC-Live05
2.20 × 5
PrimusMarkets-Live-6
2.75 × 24
FxPro.com-Real07
3.00 × 1
BlackBullMarkets-Live
3.34 × 62
RoboForex-ECN-2
3.40 × 5
ICMarketsSC-Live23
3.43 × 7
Pepperstone-Edge12
3.50 × 2
ICMarketsEU-Live17
4.00 × 2
ICMarketsSC-Live33
4.03 × 38
Exness-Real16
4.83 × 42
VantageInternational-Live 11
5.00 × 1
6 更多...
没有评论
2025.12.30 12:47
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
