- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
316
盈利交易:
166 (52.53%)
亏损交易:
150 (47.47%)
最好交易:
2.38 USD
最差交易:
-3.98 USD
毛利:
181.78 USD (27 657 pips)
毛利亏损:
-210.28 USD (26 933 pips)
最大连续赢利:
10 (11.43 USD)
最大连续盈利:
11.43 USD (10)
夏普比率:
-0.06
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
16.41%
最近交易:
3 几分钟前
每周交易:
335
平均持有时间:
9 小时
采收率:
-0.93
长期交易:
153 (48.42%)
短期交易:
163 (51.58%)
利润因子:
0.86
预期回报:
-0.09 USD
平均利润:
1.10 USD
平均损失:
-1.40 USD
最大连续失误:
10 (-13.82 USD)
最大连续亏损:
-13.82 USD (10)
每月增长:
-11.61%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
30.78 USD
最大值:
30.78 USD (15.39%)
相对跌幅:
结余:
12.31% (30.78 USD)
净值:
1.95% (5.54 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|CHFJPY
|28
|GBPNZD
|26
|GBPCAD
|22
|GBPAUD
|21
|USDJPY
|21
|EURJPY
|20
|GBPJPY
|19
|EURAUD
|19
|EURNZD
|18
|AUDJPY
|15
|GBPUSD
|13
|CADJPY
|11
|EURCAD
|11
|USDCAD
|9
|NZDJPY
|9
|AUDNZD
|9
|USDCHF
|8
|EURUSD
|8
|NZDUSD
|5
|NZDCAD
|5
|GBPCHF
|4
|AUDCHF
|4
|AUDUSD
|3
|EURCHF
|3
|AUDCAD
|2
|NZDCHF
|1
|CADCHF
|1
|EURGBP
|1
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|CHFJPY
|1
|GBPNZD
|1
|GBPCAD
|-12
|GBPAUD
|-5
|USDJPY
|-4
|EURJPY
|5
|GBPJPY
|-10
|EURAUD
|-9
|EURNZD
|-2
|AUDJPY
|2
|GBPUSD
|-1
|CADJPY
|2
|EURCAD
|2
|USDCAD
|-5
|NZDJPY
|0
|AUDNZD
|1
|USDCHF
|-4
|EURUSD
|3
|NZDUSD
|1
|NZDCAD
|-1
|GBPCHF
|-1
|AUDCHF
|5
|AUDUSD
|4
|EURCHF
|5
|AUDCAD
|-1
|NZDCHF
|0
|CADCHF
|-2
|EURGBP
|-2
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|CHFJPY
|557
|GBPNZD
|858
|GBPCAD
|-1.2K
|GBPAUD
|-285
|USDJPY
|-321
|EURJPY
|1.1K
|GBPJPY
|-1.1K
|EURAUD
|-1K
|EURNZD
|-53
|AUDJPY
|504
|GBPUSD
|0
|CADJPY
|480
|EURCAD
|446
|USDCAD
|-610
|NZDJPY
|210
|AUDNZD
|344
|USDCHF
|-228
|EURUSD
|349
|NZDUSD
|126
|NZDCAD
|-128
|GBPCHF
|-19
|AUDCHF
|397
|AUDUSD
|406
|EURCHF
|453
|AUDCAD
|-156
|NZDCHF
|-29
|CADCHF
|-176
|EURGBP
|-168
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +2.38 USD
最差交易: -4 USD
最大连续赢利: 10
最大连续失误: 10
最大连续盈利: +11.43 USD
最大连续亏损: -13.82 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Exness-Real18 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
TickmillUK-Live03
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-Live18
|0.00 × 2
|
ForexTimeFXTM-ECN2
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live31
|0.00 × 1
|
Exness-Real6
|0.30 × 10
|
Tickmill-Live10
|0.50 × 4
|
Exness-Real17
|0.72 × 183
|
GOMarketsMU-Real 10
|1.00 × 3
|
ICTrading-Live29
|1.00 × 1
|
PUPrime-Live
|1.11 × 9
|
Exness-Real29
|1.20 × 5
|
GOMarketsMU-Real 2
|1.20 × 15
|
Tickmill-Live09
|1.80 × 10
|
Exness-Real18
|2.19 × 658
|
ICMarketsSC-Live05
|2.20 × 5
|
PrimusMarkets-Live-6
|2.75 × 24
|
FxPro.com-Real07
|3.00 × 1
|
BlackBullMarkets-Live
|3.34 × 62
|
RoboForex-ECN-2
|3.40 × 5
|
ICMarketsSC-Live23
|3.43 × 7
|
Pepperstone-Edge12
|3.50 × 2
|
ICMarketsEU-Live17
|4.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live33
|4.03 × 38
|
Exness-Real16
|4.83 × 42
|
VantageInternational-Live 11
|5.00 × 1
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
-12%
0
0
USD
USD
284
USD
USD
1
100%
316
52%
100%
0.86
-0.09
USD
USD
12%
1:500