MOMANTIC EXPERT 10000

Confiabilidade
58 semanas
0 / 0 USD
crescimento desde 2024 209%
M4Markets-Real1
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
2 902
Negociações com lucro:
2 184 (75.25%)
Negociações com perda:
718 (24.74%)
Melhor negociação:
501.19 USD
Pior negociação:
-605.37 USD
Lucro bruto:
46 257.10 USD (393 604 pips)
Perda bruta:
-25 385.79 USD (324 032 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
29 (114.91 USD)
Máximo lucro consecutivo:
634.30 USD (5)
Índice de Sharpe:
0.13
Atividade de negociação:
100.00%
Depósito máximo carregado:
1.12%
Último negócio:
5 horas atrás
Negociações por semana:
24
Tempo médio de espera:
1 dia
Fator de recuperação:
30.34
Negociações longas:
2 081 (71.71%)
Negociações curtas:
821 (28.29%)
Fator de lucro:
1.82
Valor esperado:
7.19 USD
Lucro médio:
21.18 USD
Perda média:
-35.36 USD
Máximo de perdas consecutivas:
4 (-57.20 USD)
Máxima perda consecutiva:
-605.37 USD (1)
Crescimento mensal:
5.77%
Previsão anual:
69.97%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
687.81 USD (4.76%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
4.76% (687.81 USD)
Pelo Capital Líquido:
2.40% (739.40 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
EURCAD- 1001
EURUSD- 880
AUDCAD- 466
EURGBP- 266
AUDNZD- 249
NZDCAD- 40
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
EURCAD- 7.2K
EURUSD- 6.8K
AUDCAD- 2.6K
EURGBP- 2.5K
AUDNZD- 1.7K
NZDCAD- 42
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
EURCAD- 28K
EURUSD- 27K
AUDCAD- 10K
EURGBP- 896
AUDNZD- 5.7K
NZDCAD- -1.2K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +501.19 USD
Pior negociação: -605 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 5
Máximo de perdas consecutivas: 1
Máximo lucro consecutivo: +114.91 USD
Máxima perda consecutiva: -57.20 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "M4Markets-Real1" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Sem dados

Sem comentários
Assinatura de um sinal permite copiar negociações do provedor pelo período de um 1 mês. Para assinar um sinal você deve usar terminal de negociação MetaTrader 4 .

Se você ainda não tem plataforma instalada, faça o download aqui.