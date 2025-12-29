- Crescimento
Negociações:
2 902
Negociações com lucro:
2 184 (75.25%)
Negociações com perda:
718 (24.74%)
Melhor negociação:
501.19 USD
Pior negociação:
-605.37 USD
Lucro bruto:
46 257.10 USD (393 604 pips)
Perda bruta:
-25 385.79 USD (324 032 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
29 (114.91 USD)
Máximo lucro consecutivo:
634.30 USD (5)
Índice de Sharpe:
0.13
Atividade de negociação:
100.00%
Depósito máximo carregado:
1.12%
Último negócio:
5 horas atrás
Negociações por semana:
24
Tempo médio de espera:
1 dia
Fator de recuperação:
30.34
Negociações longas:
2 081 (71.71%)
Negociações curtas:
821 (28.29%)
Fator de lucro:
1.82
Valor esperado:
7.19 USD
Lucro médio:
21.18 USD
Perda média:
-35.36 USD
Máximo de perdas consecutivas:
4 (-57.20 USD)
Máxima perda consecutiva:
-605.37 USD (1)
Crescimento mensal:
5.77%
Previsão anual:
69.97%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
687.81 USD (4.76%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
4.76% (687.81 USD)
Pelo Capital Líquido:
2.40% (739.40 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|EURCAD-
|1001
|EURUSD-
|880
|AUDCAD-
|466
|EURGBP-
|266
|AUDNZD-
|249
|NZDCAD-
|40
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|EURCAD-
|7.2K
|EURUSD-
|6.8K
|AUDCAD-
|2.6K
|EURGBP-
|2.5K
|AUDNZD-
|1.7K
|NZDCAD-
|42
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|EURCAD-
|28K
|EURUSD-
|27K
|AUDCAD-
|10K
|EURGBP-
|896
|AUDNZD-
|5.7K
|NZDCAD-
|-1.2K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
Melhor negociação: +501.19 USD
Pior negociação: -605 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 5
Máximo de perdas consecutivas: 1
Máximo lucro consecutivo: +114.91 USD
Máxima perda consecutiva: -57.20 USD
