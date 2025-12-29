시그널섹션
시그널 / MetaTrader 4 / MOMANTIC EXPERT 10000
Hoegeon Kim

MOMANTIC EXPERT 10000

Hoegeon Kim
0 리뷰
안정성
59
0 / 0 USD
월별 100 USD  복사
다음 이후의 성장 2024 214%
M4Markets-Real1
1:500
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
2 935
이익 거래:
2 208 (75.22%)
손실 거래:
727 (24.77%)
최고의 거래:
501.19 USD
최악의 거래:
-605.37 USD
총 수익:
47 323.22 USD (399 170 pips)
총 손실:
-25 888.02 USD (326 362 pips)
연속 최대 이익:
29 (114.91 USD)
연속 최대 이익:
634.30 USD (5)
샤프 비율:
0.13
거래 활동:
100.00%
최대 입금량:
3.83%
최근 거래:
3 시간 전
주별 거래 수:
37
평균 유지 시간:
1 일
회복 요인:
31.16
롱(주식매수):
2 113 (71.99%)
숏(주식차입매도):
822 (28.01%)
수익 요인:
1.83
기대수익:
7.30 USD
평균 이익:
21.43 USD
평균 손실:
-35.61 USD
연속 최대 손실:
4 (-57.20 USD)
연속 최대 손실:
-605.37 USD (1)
월별 성장률:
6.60%
연간 예측:
80.07%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 USD
최대한의:
687.81 USD (4.76%)
상대적 삭감:
잔고별:
4.76% (687.81 USD)
자본금별:
6.95% (2 173.78 USD)

배포

심볼 Sell Buy
EURCAD- 1011
EURUSD- 887
AUDCAD- 474
EURGBP- 270
AUDNZD- 253
NZDCAD- 40
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
EURCAD- 7.4K
EURUSD- 6.9K
AUDCAD- 2.8K
EURGBP- 2.6K
AUDNZD- 1.8K
NZDCAD- 42
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
EURCAD- 29K
EURUSD- 26K
AUDCAD- 12K
EURGBP- 556
AUDNZD- 7.1K
NZDCAD- -1.2K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +501.19 USD
최악의 거래: -605 USD
연속 최대 이익: 5
연속 최대 손실: 1
연속 최대 이익: +114.91 USD
연속 최대 손실: -57.20 USD

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "M4Markets-Real1"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

