- 자본
- 축소
트레이드:
2 935
이익 거래:
2 208 (75.22%)
손실 거래:
727 (24.77%)
최고의 거래:
501.19 USD
최악의 거래:
-605.37 USD
총 수익:
47 323.22 USD (399 170 pips)
총 손실:
-25 888.02 USD (326 362 pips)
연속 최대 이익:
29 (114.91 USD)
연속 최대 이익:
634.30 USD (5)
샤프 비율:
0.13
거래 활동:
100.00%
최대 입금량:
3.83%
최근 거래:
3 시간 전
주별 거래 수:
37
평균 유지 시간:
1 일
회복 요인:
31.16
롱(주식매수):
2 113 (71.99%)
숏(주식차입매도):
822 (28.01%)
수익 요인:
1.83
기대수익:
7.30 USD
평균 이익:
21.43 USD
평균 손실:
-35.61 USD
연속 최대 손실:
4 (-57.20 USD)
연속 최대 손실:
-605.37 USD (1)
월별 성장률:
6.60%
연간 예측:
80.07%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 USD
최대한의:
687.81 USD (4.76%)
상대적 삭감:
잔고별:
4.76% (687.81 USD)
자본금별:
6.95% (2 173.78 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|EURCAD-
|1011
|EURUSD-
|887
|AUDCAD-
|474
|EURGBP-
|270
|AUDNZD-
|253
|NZDCAD-
|40
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|EURCAD-
|7.4K
|EURUSD-
|6.9K
|AUDCAD-
|2.8K
|EURGBP-
|2.6K
|AUDNZD-
|1.8K
|NZDCAD-
|42
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|EURCAD-
|29K
|EURUSD-
|26K
|AUDCAD-
|12K
|EURGBP-
|556
|AUDNZD-
|7.1K
|NZDCAD-
|-1.2K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +501.19 USD
최악의 거래: -605 USD
연속 최대 이익: 5
연속 최대 손실: 1
연속 최대 이익: +114.91 USD
연속 최대 손실: -57.20 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "M4Markets-Real1"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
데이터 없음
리뷰 없음
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 100 USD
214%
0
0
USD
USD
31K
USD
USD
59
100%
2 935
75%
100%
1.82
7.30
USD
USD
7%
1:500