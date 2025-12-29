СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / MOMANTIC EXPERT 10000
Hoegeon Kim

MOMANTIC EXPERT 10000

Hoegeon Kim
0 отзывов
Надежность
58 недель
0 / 0 USD
Копировать за 100 USD в месяц
прирост с 2024 209%
M4Markets-Real1
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
2 902
Прибыльных трейдов:
2 184 (75.25%)
Убыточных трейдов:
718 (24.74%)
Лучший трейд:
501.19 USD
Худший трейд:
-605.37 USD
Общая прибыль:
46 257.10 USD (393 604 pips)
Общий убыток:
-25 385.79 USD (324 032 pips)
Макс. серия выигрышей:
29 (114.91 USD)
Макс. прибыль в серии:
634.30 USD (5)
Коэффициент Шарпа:
0.13
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
1.12%
Последний трейд:
3 часа
Трейдов в неделю:
24
Ср. время удержания:
1 день
Фактор восстановления:
30.34
Длинных трейдов:
2 081 (71.71%)
Коротких трейдов:
821 (28.29%)
Профит фактор:
1.82
Мат. ожидание:
7.19 USD
Средняя прибыль:
21.18 USD
Средний убыток:
-35.36 USD
Макс. серия проигрышей:
4 (-57.20 USD)
Макс. убыток в серии:
-605.37 USD (1)
Прирост в месяц:
5.77%
Годовой прогноз:
69.97%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
687.81 USD (4.76%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
4.76% (687.81 USD)
По эквити:
2.40% (739.40 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
EURCAD- 1001
EURUSD- 880
AUDCAD- 466
EURGBP- 266
AUDNZD- 249
NZDCAD- 40
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
EURCAD- 7.2K
EURUSD- 6.8K
AUDCAD- 2.6K
EURGBP- 2.5K
AUDNZD- 1.7K
NZDCAD- 42
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
EURCAD- 28K
EURUSD- 27K
AUDCAD- 10K
EURGBP- 896
AUDNZD- 5.7K
NZDCAD- -1.2K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +501.19 USD
Худший трейд: -605 USD
Макс. серия выигрышей: 5
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +114.91 USD
Макс. убыток в серии: -57.20 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "M4Markets-Real1" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Нет отзывов
