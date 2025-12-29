- Прирост
Всего трейдов:
2 902
Прибыльных трейдов:
2 184 (75.25%)
Убыточных трейдов:
718 (24.74%)
Лучший трейд:
501.19 USD
Худший трейд:
-605.37 USD
Общая прибыль:
46 257.10 USD (393 604 pips)
Общий убыток:
-25 385.79 USD (324 032 pips)
Макс. серия выигрышей:
29 (114.91 USD)
Макс. прибыль в серии:
634.30 USD (5)
Коэффициент Шарпа:
0.13
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
1.12%
Последний трейд:
3 часа
Трейдов в неделю:
24
Ср. время удержания:
1 день
Фактор восстановления:
30.34
Длинных трейдов:
2 081 (71.71%)
Коротких трейдов:
821 (28.29%)
Профит фактор:
1.82
Мат. ожидание:
7.19 USD
Средняя прибыль:
21.18 USD
Средний убыток:
-35.36 USD
Макс. серия проигрышей:
4 (-57.20 USD)
Макс. убыток в серии:
-605.37 USD (1)
Прирост в месяц:
5.77%
Годовой прогноз:
69.97%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
687.81 USD (4.76%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
4.76% (687.81 USD)
По эквити:
2.40% (739.40 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|EURCAD-
|1001
|EURUSD-
|880
|AUDCAD-
|466
|EURGBP-
|266
|AUDNZD-
|249
|NZDCAD-
|40
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|EURCAD-
|7.2K
|EURUSD-
|6.8K
|AUDCAD-
|2.6K
|EURGBP-
|2.5K
|AUDNZD-
|1.7K
|NZDCAD-
|42
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|EURCAD-
|28K
|EURUSD-
|27K
|AUDCAD-
|10K
|EURGBP-
|896
|AUDNZD-
|5.7K
|NZDCAD-
|-1.2K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "M4Markets-Real1" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
