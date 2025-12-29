シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 4 / MOMANTIC EXPERT 10000
Hoegeon Kim

MOMANTIC EXPERT 10000

Hoegeon Kim
レビュー0件
信頼性
58週間
0 / 0 USD
月額  100  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2024 209%
M4Markets-Real1
1:500
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
2 902
利益トレード:
2 184 (75.25%)
損失トレード:
718 (24.74%)
ベストトレード:
501.19 USD
最悪のトレード:
-605.37 USD
総利益:
46 257.10 USD (393 604 pips)
総損失:
-25 385.79 USD (324 032 pips)
最大連続の勝ち:
29 (114.91 USD)
最大連続利益:
634.30 USD (5)
シャープレシオ:
0.13
取引アクティビティ:
100.00%
最大入金額:
1.12%
最近のトレード:
6 時間前
1週間当たりの取引:
24
平均保有時間:
1 日
リカバリーファクター:
30.34
長いトレード:
2 081 (71.71%)
短いトレード:
821 (28.29%)
プロフィットファクター:
1.82
期待されたペイオフ:
7.19 USD
平均利益:
21.18 USD
平均損失:
-35.36 USD
最大連続の負け:
4 (-57.20 USD)
最大連続損失:
-605.37 USD (1)
月間成長:
5.77%
年間予想:
69.97%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
687.81 USD (4.76%)
比較ドローダウン:
残高による:
4.76% (687.81 USD)
エクイティによる:
2.40% (739.40 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
EURCAD- 1001
EURUSD- 880
AUDCAD- 466
EURGBP- 266
AUDNZD- 249
NZDCAD- 40
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
EURCAD- 7.2K
EURUSD- 6.8K
AUDCAD- 2.6K
EURGBP- 2.5K
AUDNZD- 1.7K
NZDCAD- 42
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
EURCAD- 28K
EURUSD- 27K
AUDCAD- 10K
EURGBP- 896
AUDNZD- 5.7K
NZDCAD- -1.2K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +501.19 USD
最悪のトレード: -605 USD
最大連続の勝ち: 5
最大連続の負け: 1
最大連続利益: +114.91 USD
最大連続損失: -57.20 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"M4Markets-Real1"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

データがありません

レビューなし
