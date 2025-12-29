- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
2 902
利益トレード:
2 184 (75.25%)
損失トレード:
718 (24.74%)
ベストトレード:
501.19 USD
最悪のトレード:
-605.37 USD
総利益:
46 257.10 USD (393 604 pips)
総損失:
-25 385.79 USD (324 032 pips)
最大連続の勝ち:
29 (114.91 USD)
最大連続利益:
634.30 USD (5)
シャープレシオ:
0.13
取引アクティビティ:
100.00%
最大入金額:
1.12%
最近のトレード:
6 時間前
1週間当たりの取引:
24
平均保有時間:
1 日
リカバリーファクター:
30.34
長いトレード:
2 081 (71.71%)
短いトレード:
821 (28.29%)
プロフィットファクター:
1.82
期待されたペイオフ:
7.19 USD
平均利益:
21.18 USD
平均損失:
-35.36 USD
最大連続の負け:
4 (-57.20 USD)
最大連続損失:
-605.37 USD (1)
月間成長:
5.77%
年間予想:
69.97%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
687.81 USD (4.76%)
比較ドローダウン:
残高による:
4.76% (687.81 USD)
エクイティによる:
2.40% (739.40 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|EURCAD-
|1001
|EURUSD-
|880
|AUDCAD-
|466
|EURGBP-
|266
|AUDNZD-
|249
|NZDCAD-
|40
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|EURCAD-
|7.2K
|EURUSD-
|6.8K
|AUDCAD-
|2.6K
|EURGBP-
|2.5K
|AUDNZD-
|1.7K
|NZDCAD-
|42
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|EURCAD-
|28K
|EURUSD-
|27K
|AUDCAD-
|10K
|EURGBP-
|896
|AUDNZD-
|5.7K
|NZDCAD-
|-1.2K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"M4Markets-Real1"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
