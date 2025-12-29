SeñalesSecciones
Hoegeon Kim

MOMANTIC EXPERT 10000

Hoegeon Kim
0 comentarios
Fiabilidad
58 semanas
0 / 0 USD
incremento desde 2024 209%
M4Markets-Real1
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
2 902
Transacciones Rentables:
2 184 (75.25%)
Transacciones Irrentables:
718 (24.74%)
Mejor transacción:
501.19 USD
Peor transacción:
-605.37 USD
Beneficio Bruto:
46 257.10 USD (393 604 pips)
Pérdidas Brutas:
-25 385.79 USD (324 032 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
29 (114.91 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
634.30 USD (5)
Ratio de Sharpe:
0.13
Actividad comercial:
100.00%
Carga máxima del depósito:
1.12%
Último trade:
44 minutos
Trades a la semana:
24
Tiempo medio de espera:
1 día
Factor de Recuperación:
30.34
Transacciones Largas:
2 081 (71.71%)
Transacciones Cortas:
821 (28.29%)
Factor de Beneficio:
1.82
Beneficio Esperado:
7.19 USD
Beneficio medio:
21.18 USD
Pérdidas medias:
-35.36 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
4 (-57.20 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-605.37 USD (1)
Crecimiento al mes:
5.77%
Pronóstico anual:
69.97%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
687.81 USD (4.76%)
Reducción relativa:
De balance:
4.76% (687.81 USD)
De fondos:
2.40% (739.40 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
EURCAD- 1001
EURUSD- 880
AUDCAD- 466
EURGBP- 266
AUDNZD- 249
NZDCAD- 40
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
EURCAD- 7.2K
EURUSD- 6.8K
AUDCAD- 2.6K
EURGBP- 2.5K
AUDNZD- 1.7K
NZDCAD- 42
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
EURCAD- 28K
EURUSD- 27K
AUDCAD- 10K
EURGBP- 896
AUDNZD- 5.7K
NZDCAD- -1.2K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +501.19 USD
Peor transacción: -605 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 5
Máximo de pérdidas consecutivas: 1
Beneficio máximo consecutivo: +114.91 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -57.20 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "M4Markets-Real1" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

