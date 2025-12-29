- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
2 900
盈利交易:
2 183 (75.27%)
亏损交易:
717 (24.72%)
最好交易:
501.19 USD
最差交易:
-605.37 USD
毛利:
46 212.27 USD (393 297 pips)
毛利亏损:
-25 376.67 USD (323 929 pips)
最大连续赢利:
29 (114.91 USD)
最大连续盈利:
634.30 USD (5)
夏普比率:
0.13
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
1.12%
最近交易:
3 几小时前
每周交易:
23
平均持有时间:
1 一天
采收率:
30.29
长期交易:
2 079 (71.69%)
短期交易:
821 (28.31%)
利润因子:
1.82
预期回报:
7.18 USD
平均利润:
21.17 USD
平均损失:
-35.39 USD
最大连续失误:
4 (-57.20 USD)
最大连续亏损:
-605.37 USD (1)
每月增长:
5.64%
年度预测:
68.49%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
687.81 USD (4.76%)
相对跌幅:
结余:
4.76% (687.81 USD)
净值:
2.40% (739.40 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|EURCAD-
|999
|EURUSD-
|880
|AUDCAD-
|466
|EURGBP-
|266
|AUDNZD-
|249
|NZDCAD-
|40
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|EURCAD-
|7.1K
|EURUSD-
|6.8K
|AUDCAD-
|2.6K
|EURGBP-
|2.5K
|AUDNZD-
|1.7K
|NZDCAD-
|42
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|EURCAD-
|28K
|EURUSD-
|27K
|AUDCAD-
|10K
|EURGBP-
|896
|AUDNZD-
|5.7K
|NZDCAD-
|-1.2K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +501.19 USD
最差交易: -605 USD
最大连续赢利: 5
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +114.91 USD
最大连续亏损: -57.20 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 M4Markets-Real1 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月100 USD
208%
0
0
USD
USD
31K
USD
USD
58
100%
2 900
75%
100%
1.82
7.18
USD
USD
5%
1:500