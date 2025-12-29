SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / Big Dawn
Ida Bagus Jagatdhita Karana

Big Dawn

Ida Bagus Jagatdhita Karana
0 inceleme
Güvenilirlik
12 hafta
0 / 0 USD
Ayda 44 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 17%
Monex-Live
1:500
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
157
Kârla kapanan işlemler:
152 (96.81%)
Zararla kapanan işlemler:
5 (3.18%)
En iyi işlem:
281.19 USD
En kötü işlem:
-3 050.60 USD
Brüt kâr:
3 868.11 USD (59 354 pips)
Brüt zarar:
-3 328.34 USD (46 788 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
57 (1 150.10 USD)
Maksimum ardışık kâr:
1 245.09 USD (51)
Sharpe oranı:
0.05
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
0.10%
En son işlem:
1 gün önce
Hafta başına işlemler:
26
Ort. tutma süresi:
12 saat
Düzelme faktörü:
0.17
Alış işlemleri:
156 (99.36%)
Satış işlemleri:
1 (0.64%)
Kâr faktörü:
1.16
Beklenen getiri:
3.44 USD
Ortalama kâr:
25.45 USD
Ortalama zarar:
-665.67 USD
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-3 220.42 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-3 220.42 USD (2)
Aylık büyüme:
5.43%
Yıllık tahmin:
65.84%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
541.68 USD
Maksimum:
3 221.47 USD (48.23%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
16.08% (3 221.12 USD)
Varlığa göre:
9.85% (1 746.80 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD.m 156
AUDCAD.m 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD.m 541
AUDCAD.m -1
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD.m 13K
AUDCAD.m -10
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +281.19 USD
En kötü işlem: -3 051 USD
Maksimum ardışık kazanç: 51
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +1 150.10 USD
Maksimum ardışık zarar: -3 220.42 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Monex-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

İnceleme yok
2025.12.29 01:11
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 3.53% of days out of 85 days of the signal's entire lifetime.
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Big Dawn
Ayda 44 USD
17%
0
0
USD
18K
USD
12
100%
157
96%
100%
1.16
3.44
USD
16%
1:500
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 5 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.