- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
157
Negociações com lucro:
152 (96.81%)
Negociações com perda:
5 (3.18%)
Melhor negociação:
281.19 USD
Pior negociação:
-3 050.60 USD
Lucro bruto:
3 868.11 USD (59 354 pips)
Perda bruta:
-3 328.34 USD (46 788 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
57 (1 150.10 USD)
Máximo lucro consecutivo:
1 245.09 USD (51)
Índice de Sharpe:
0.05
Atividade de negociação:
100.00%
Depósito máximo carregado:
0.10%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
26
Tempo médio de espera:
12 horas
Fator de recuperação:
0.17
Negociações longas:
156 (99.36%)
Negociações curtas:
1 (0.64%)
Fator de lucro:
1.16
Valor esperado:
3.44 USD
Lucro médio:
25.45 USD
Perda média:
-665.67 USD
Máximo de perdas consecutivas:
2 (-3 220.42 USD)
Máxima perda consecutiva:
-3 220.42 USD (2)
Crescimento mensal:
5.43%
Previsão anual:
65.84%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
541.68 USD
Máximo:
3 221.47 USD (48.23%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
16.08% (3 221.12 USD)
Pelo Capital Líquido:
9.85% (1 746.80 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD.m
|156
|AUDCAD.m
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD.m
|541
|AUDCAD.m
|-1
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD.m
|13K
|AUDCAD.m
|-10
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +281.19 USD
Pior negociação: -3 051 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 51
Máximo de perdas consecutivas: 2
Máximo lucro consecutivo: +1 150.10 USD
Máxima perda consecutiva: -3 220.42 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Monex-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
Sem dados
Sem comentários
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
44 USD por mês
17%
0
0
USD
USD
18K
USD
USD
12
100%
157
96%
100%
1.16
3.44
USD
USD
16%
1:500