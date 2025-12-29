SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 5 / Big Dawn
Ida Bagus Jagatdhita Karana

Big Dawn

Ida Bagus Jagatdhita Karana
0 comentários
Confiabilidade
12 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 44 USD por mês
crescimento desde 2025 17%
Monex-Live
1:500
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
157
Negociações com lucro:
152 (96.81%)
Negociações com perda:
5 (3.18%)
Melhor negociação:
281.19 USD
Pior negociação:
-3 050.60 USD
Lucro bruto:
3 868.11 USD (59 354 pips)
Perda bruta:
-3 328.34 USD (46 788 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
57 (1 150.10 USD)
Máximo lucro consecutivo:
1 245.09 USD (51)
Índice de Sharpe:
0.05
Atividade de negociação:
100.00%
Depósito máximo carregado:
0.10%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
26
Tempo médio de espera:
12 horas
Fator de recuperação:
0.17
Negociações longas:
156 (99.36%)
Negociações curtas:
1 (0.64%)
Fator de lucro:
1.16
Valor esperado:
3.44 USD
Lucro médio:
25.45 USD
Perda média:
-665.67 USD
Máximo de perdas consecutivas:
2 (-3 220.42 USD)
Máxima perda consecutiva:
-3 220.42 USD (2)
Crescimento mensal:
5.43%
Previsão anual:
65.84%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
541.68 USD
Máximo:
3 221.47 USD (48.23%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
16.08% (3 221.12 USD)
Pelo Capital Líquido:
9.85% (1 746.80 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD.m 156
AUDCAD.m 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD.m 541
AUDCAD.m -1
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD.m 13K
AUDCAD.m -10
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +281.19 USD
Pior negociação: -3 051 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 51
Máximo de perdas consecutivas: 2
Máximo lucro consecutivo: +1 150.10 USD
Máxima perda consecutiva: -3 220.42 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Monex-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Sem dados

Sem comentários
2025.12.29 01:11
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 3.53% of days out of 85 days of the signal's entire lifetime.
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
Big Dawn
44 USD por mês
17%
0
0
USD
18K
USD
12
100%
157
96%
100%
1.16
3.44
USD
16%
1:500
Copiar

Como é realizada a cópia de negociação em MetaTrader? Veja o vídeo tutorial

Assinatura de um sinal permite copiar negociações do provedor pelo período de um 1 mês. Para assinar um sinal você deve usar terminal de negociação MetaTrader 5 .

Se você ainda não tem plataforma instalada, faça o download aqui.