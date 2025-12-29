SignaleKategorien
Ida Bagus Jagatdhita Karana

Big Dawn

Ida Bagus Jagatdhita Karana
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
12 Wochen
0 / 0 USD
Für 44 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 17%
Monex-Live
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
157
Gewinntrades:
152 (96.81%)
Verlusttrades:
5 (3.18%)
Bester Trade:
281.19 USD
Schlechtester Trade:
-3 050.60 USD
Bruttoprofit:
3 868.11 USD (59 354 pips)
Bruttoverlust:
-3 328.34 USD (46 788 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
57 (1 150.10 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
1 245.09 USD (51)
Sharpe Ratio:
0.05
Trading-Aktivität:
100.00%
Max deposit load:
0.10%
Letzter Trade:
1 Tag
Trades pro Woche:
26
Durchschn. Haltezeit:
12 Stunden
Erholungsfaktor:
0.17
Long-Positionen:
156 (99.36%)
Short-Positionen:
1 (0.64%)
Profit-Faktor:
1.16
Mathematische Gewinnerwartung:
3.44 USD
Durchschnittlicher Profit:
25.45 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-665.67 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
2 (-3 220.42 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-3 220.42 USD (2)
Wachstum pro Monat :
5.43%
Jahresprognose:
65.84%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
541.68 USD
Maximaler:
3 221.47 USD (48.23%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
16.08% (3 221.12 USD)
Kapital:
9.85% (1 746.80 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD.m 156
AUDCAD.m 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD.m 541
AUDCAD.m -1
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD.m 13K
AUDCAD.m -10
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +281.19 USD
Schlechtester Trade: -3 051 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 51
Max. aufeinandergehende Verluste: 2
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +1 150.10 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -3 220.42 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Monex-Live" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Keine Angabe

Keine Bewertungen
2025.12.29 01:11
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 3.53% of days out of 85 days of the signal's entire lifetime.
