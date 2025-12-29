SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / Big Dawn
Ida Bagus Jagatdhita Karana

Big Dawn

Ida Bagus Jagatdhita Karana
0 avis
Fiabilité
12 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 44 USD par mois
croissance depuis 2025 17%
Monex-Live
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
157
Bénéfice trades:
152 (96.81%)
Perte trades:
5 (3.18%)
Meilleure transaction:
281.19 USD
Pire transaction:
-3 050.60 USD
Bénéfice brut:
3 868.11 USD (59 354 pips)
Perte brute:
-3 328.34 USD (46 788 pips)
Gains consécutifs maximales:
57 (1 150.10 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
1 245.09 USD (51)
Ratio de Sharpe:
0.05
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
0.10%
Dernier trade:
1 un jour avant
Trades par semaine:
26
Temps de détention moyen:
12 heures
Facteur de récupération:
0.17
Longs trades:
156 (99.36%)
Courts trades:
1 (0.64%)
Facteur de profit:
1.16
Rendement attendu:
3.44 USD
Bénéfice moyen:
25.45 USD
Perte moyenne:
-665.67 USD
Pertes consécutives maximales:
2 (-3 220.42 USD)
Perte consécutive maximale:
-3 220.42 USD (2)
Croissance mensuelle:
5.43%
Prévision annuelle:
65.84%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
541.68 USD
Maximal:
3 221.47 USD (48.23%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
16.08% (3 221.12 USD)
Par fonds propres:
9.85% (1 746.80 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD.m 156
AUDCAD.m 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD.m 541
AUDCAD.m -1
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD.m 13K
AUDCAD.m -10
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +281.19 USD
Pire transaction: -3 051 USD
Gains consécutifs maximales: 51
Pertes consécutives maximales: 2
Bénéfice consécutif maximal: +1 150.10 USD
Perte consécutive maximale: -3 220.42 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Monex-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

Aucun avis
2025.12.29 01:11
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 3.53% of days out of 85 days of the signal's entire lifetime.
