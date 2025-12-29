- Прирост
Всего трейдов:
157
Прибыльных трейдов:
152 (96.81%)
Убыточных трейдов:
5 (3.18%)
Лучший трейд:
281.19 USD
Худший трейд:
-3 050.60 USD
Общая прибыль:
3 868.11 USD (59 354 pips)
Общий убыток:
-3 328.34 USD (46 788 pips)
Макс. серия выигрышей:
57 (1 150.10 USD)
Макс. прибыль в серии:
1 245.09 USD (51)
Коэффициент Шарпа:
0.05
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
0.10%
Последний трейд:
1 день
Трейдов в неделю:
26
Ср. время удержания:
12 часов
Фактор восстановления:
0.17
Длинных трейдов:
156 (99.36%)
Коротких трейдов:
1 (0.64%)
Профит фактор:
1.16
Мат. ожидание:
3.44 USD
Средняя прибыль:
25.45 USD
Средний убыток:
-665.67 USD
Макс. серия проигрышей:
2 (-3 220.42 USD)
Макс. убыток в серии:
-3 220.42 USD (2)
Прирост в месяц:
5.43%
Годовой прогноз:
65.84%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
541.68 USD
Максимальная:
3 221.47 USD (48.23%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
16.08% (3 221.12 USD)
По эквити:
9.85% (1 746.80 USD)
Распределение
Символ
Сделки
Sell
Buy
|XAUUSD.m
|156
|AUDCAD.m
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
Символ
Общая прибыль, USD
Убыток, USD
Прибыль, USD
|XAUUSD.m
|541
|AUDCAD.m
|-1
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
Символ
Общая прибыль, pips
Убыток, pips
Прибыль, pips
|XAUUSD.m
|13K
|AUDCAD.m
|-10
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Лучший трейд: +281.19 USD
Худший трейд: -3 051 USD
Макс. серия выигрышей: 51
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +1 150.10 USD
Макс. убыток в серии: -3 220.42 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Monex-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
Нет отзывов
