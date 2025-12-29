- 자본
- 축소
트레이드:
159
이익 거래:
152 (95.59%)
손실 거래:
7 (4.40%)
최고의 거래:
281.19 USD
최악의 거래:
-3 050.60 USD
총 수익:
3 868.11 USD (59 354 pips)
총 손실:
-3 657.73 USD (51 439 pips)
연속 최대 이익:
57 (1 150.10 USD)
연속 최대 이익:
1 245.09 USD (51)
샤프 비율:
0.04
거래 활동:
93.56%
최대 입금량:
0.10%
최근 거래:
4 시간 전
주별 거래 수:
2
평균 유지 시간:
13 시간
회복 요인:
0.07
롱(주식매수):
158 (99.37%)
숏(주식차입매도):
1 (0.63%)
수익 요인:
1.06
기대수익:
1.32 USD
평균 이익:
25.45 USD
평균 손실:
-522.53 USD
연속 최대 손실:
2 (-3 220.42 USD)
연속 최대 손실:
-3 220.42 USD (2)
월별 성장률:
3.46%
연간 예측:
42.01%
Algo 트레이딩:
99%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
541.68 USD
최대한의:
3 221.47 USD (48.23%)
상대적 삭감:
잔고별:
16.08% (3 221.12 USD)
자본금별:
11.23% (1 992.16 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD.m
|158
|AUDCAD.m
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD.m
|212
|AUDCAD.m
|-1
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD.m
|7.9K
|AUDCAD.m
|-10
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +281.19 USD
최악의 거래: -3 051 USD
연속 최대 이익: 51
연속 최대 손실: 2
연속 최대 이익: +1 150.10 USD
연속 최대 손실: -3 220.42 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Monex-Live"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
데이터 없음
리뷰 없음
