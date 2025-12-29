- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
157
盈利交易:
152 (96.81%)
亏损交易:
5 (3.18%)
最好交易:
281.19 USD
最差交易:
-3 050.60 USD
毛利:
3 868.11 USD (59 354 pips)
毛利亏损:
-3 328.34 USD (46 788 pips)
最大连续赢利:
57 (1 150.10 USD)
最大连续盈利:
1 245.09 USD (51)
夏普比率:
0.05
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
0.10%
最近交易:
20 几小时前
每周交易:
26
平均持有时间:
12 小时
采收率:
0.17
长期交易:
156 (99.36%)
短期交易:
1 (0.64%)
利润因子:
1.16
预期回报:
3.44 USD
平均利润:
25.45 USD
平均损失:
-665.67 USD
最大连续失误:
2 (-3 220.42 USD)
最大连续亏损:
-3 220.42 USD (2)
每月增长:
5.43%
年度预测:
65.84%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
541.68 USD
最大值:
3 221.47 USD (48.23%)
相对跌幅:
结余:
16.08% (3 221.12 USD)
净值:
9.85% (1 746.80 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD.m
|156
|AUDCAD.m
|1
|
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD.m
|541
|AUDCAD.m
|-1
|
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD.m
|13K
|AUDCAD.m
|-10
|
- 入金加载
- 提取
最好交易: +281.19 USD
最差交易: -3 051 USD
最大连续赢利: 51
最大连续失误: 2
最大连续盈利: +1 150.10 USD
最大连续亏损: -3 220.42 USD
