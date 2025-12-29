- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
157
利益トレード:
152 (96.81%)
損失トレード:
5 (3.18%)
ベストトレード:
281.19 USD
最悪のトレード:
-3 050.60 USD
総利益:
3 868.11 USD (59 354 pips)
総損失:
-3 328.34 USD (46 788 pips)
最大連続の勝ち:
57 (1 150.10 USD)
最大連続利益:
1 245.09 USD (51)
シャープレシオ:
0.05
取引アクティビティ:
100.00%
最大入金額:
0.10%
最近のトレード:
1 日前
1週間当たりの取引:
26
平均保有時間:
12 時間
リカバリーファクター:
0.17
長いトレード:
156 (99.36%)
短いトレード:
1 (0.64%)
プロフィットファクター:
1.16
期待されたペイオフ:
3.44 USD
平均利益:
25.45 USD
平均損失:
-665.67 USD
最大連続の負け:
2 (-3 220.42 USD)
最大連続損失:
-3 220.42 USD (2)
月間成長:
5.43%
年間予想:
65.84%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
541.68 USD
最大の:
3 221.47 USD (48.23%)
比較ドローダウン:
残高による:
16.08% (3 221.12 USD)
エクイティによる:
9.85% (1 746.80 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD.m
|156
|AUDCAD.m
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD.m
|541
|AUDCAD.m
|-1
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD.m
|13K
|AUDCAD.m
|-10
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Monex-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
44 USD/月
17%
0
0
USD
USD
18K
USD
USD
12
100%
157
96%
100%
1.16
3.44
USD
USD
16%
1:500