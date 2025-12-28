- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
120
Kârla kapanan işlemler:
95 (79.16%)
Zararla kapanan işlemler:
25 (20.83%)
En iyi işlem:
16.37 USD
En kötü işlem:
-28.79 USD
Brüt kâr:
161.45 USD (161 449 pips)
Brüt zarar:
-72.38 USD (72 341 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
20 (27.86 USD)
Maksimum ardışık kâr:
28.06 USD (12)
Sharpe oranı:
0.20
Alım-satım etkinliği:
34.49%
Maks. mevduat yükü:
11.22%
En son işlem:
3 dakika önce
Hafta başına işlemler:
123
Ort. tutma süresi:
7 dakika
Düzelme faktörü:
3.09
Alış işlemleri:
50 (41.67%)
Satış işlemleri:
70 (58.33%)
Kâr faktörü:
2.23
Beklenen getiri:
0.74 USD
Ortalama kâr:
1.70 USD
Ortalama zarar:
-2.90 USD
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-1.47 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-28.79 USD (1)
Aylık büyüme:
11.27%
Algo alım-satım:
78%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
28.79 USD (3.42%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
3.42% (28.79 USD)
Varlığa göre:
11.35% (95.60 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|120
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|89
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|89K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +16.37 USD
En kötü işlem: -29 USD
Maksimum ardışık kazanç: 12
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +27.86 USD
Maksimum ardışık zarar: -1.47 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-MT5Real31" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 3
|
TitanFX-MT5-01
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real5
|0.00 × 4
|
OxSecurities-Live
|4.05 × 21
|
Exness-MT5Real37
|10.43 × 14
|
Exness-MT5Real15
|12.55 × 86
|
VantageInternational-Live 7
|17.50 × 2
|
Exness-MT5Real31
|54.64 × 160
Every day 1-2 %
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
11%
0
0
USD
USD
879
USD
USD
1
78%
120
79%
34%
2.23
0.74
USD
USD
11%
1:200