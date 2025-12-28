- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
107
Прибыльных трейдов:
87 (81.30%)
Убыточных трейдов:
20 (18.69%)
Лучший трейд:
16.37 USD
Худший трейд:
-28.79 USD
Общая прибыль:
156.76 USD (156 757 pips)
Общий убыток:
-69.78 USD (69 736 pips)
Макс. серия выигрышей:
20 (27.86 USD)
Макс. прибыль в серии:
28.06 USD (12)
Коэффициент Шарпа:
0.21
Торговая активность:
48.48%
Макс. загрузка депозита:
11.22%
Последний трейд:
5 часов
Трейдов в неделю:
107
Ср. время удержания:
8 минут
Фактор восстановления:
3.02
Длинных трейдов:
40 (37.38%)
Коротких трейдов:
67 (62.62%)
Профит фактор:
2.25
Мат. ожидание:
0.81 USD
Средняя прибыль:
1.80 USD
Средний убыток:
-3.49 USD
Макс. серия проигрышей:
3 (-1.47 USD)
Макс. убыток в серии:
-28.79 USD (1)
Прирост в месяц:
11.01%
Алготрейдинг:
78%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
28.79 USD (3.42%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
3.42% (28.79 USD)
По эквити:
11.35% (95.60 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|107
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|87
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|87K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +16.37 USD
Худший трейд: -29 USD
Макс. серия выигрышей: 12
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +27.86 USD
Макс. убыток в серии: -1.47 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Exness-MT5Real31" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 3
|
TitanFX-MT5-01
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real5
|0.00 × 4
|
OxSecurities-Live
|4.05 × 21
|
Exness-MT5Real37
|10.43 × 14
|
Exness-MT5Real15
|12.55 × 86
|
VantageInternational-Live 7
|17.50 × 2
|
Exness-MT5Real31
|54.99 × 159
|
ICMarketsSC-MT5-2
|70.00 × 1
Every day 1-2 %
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
11%
0
0
USD
USD
877
USD
USD
1
78%
107
81%
48%
2.24
0.81
USD
USD
11%
1:200