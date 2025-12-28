- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
107
利益トレード:
87 (81.30%)
損失トレード:
20 (18.69%)
ベストトレード:
16.37 USD
最悪のトレード:
-28.79 USD
総利益:
156.76 USD (156 757 pips)
総損失:
-69.78 USD (69 736 pips)
最大連続の勝ち:
20 (27.86 USD)
最大連続利益:
28.06 USD (12)
シャープレシオ:
0.21
取引アクティビティ:
48.48%
最大入金額:
11.22%
最近のトレード:
8 時間前
1週間当たりの取引:
107
平均保有時間:
8 分
リカバリーファクター:
3.02
長いトレード:
40 (37.38%)
短いトレード:
67 (62.62%)
プロフィットファクター:
2.25
期待されたペイオフ:
0.81 USD
平均利益:
1.80 USD
平均損失:
-3.49 USD
最大連続の負け:
3 (-1.47 USD)
最大連続損失:
-28.79 USD (1)
月間成長:
11.01%
アルゴリズム取引:
78%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
28.79 USD (3.42%)
比較ドローダウン:
残高による:
3.42% (28.79 USD)
エクイティによる:
11.35% (95.60 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|107
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|87
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|87K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +16.37 USD
最悪のトレード: -29 USD
最大連続の勝ち: 12
最大連続の負け: 1
最大連続利益: +27.86 USD
最大連続損失: -1.47 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Exness-MT5Real31"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 3
|
TitanFX-MT5-01
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real5
|0.00 × 4
|
OxSecurities-Live
|4.05 × 21
|
Exness-MT5Real37
|10.43 × 14
|
Exness-MT5Real15
|12.55 × 86
|
VantageInternational-Live 7
|17.50 × 2
|
Exness-MT5Real31
|55.22 × 159
Every day 1-2 %
レビューなし
