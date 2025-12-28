- Crescimento
Negociações:
107
Negociações com lucro:
87 (81.30%)
Negociações com perda:
20 (18.69%)
Melhor negociação:
16.37 USD
Pior negociação:
-28.79 USD
Lucro bruto:
156.76 USD (156 757 pips)
Perda bruta:
-69.78 USD (69 736 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
20 (27.86 USD)
Máximo lucro consecutivo:
28.06 USD (12)
Índice de Sharpe:
0.21
Atividade de negociação:
48.48%
Depósito máximo carregado:
11.22%
Último negócio:
6 horas atrás
Negociações por semana:
107
Tempo médio de espera:
8 minutos
Fator de recuperação:
3.02
Negociações longas:
40 (37.38%)
Negociações curtas:
67 (62.62%)
Fator de lucro:
2.25
Valor esperado:
0.81 USD
Lucro médio:
1.80 USD
Perda média:
-3.49 USD
Máximo de perdas consecutivas:
3 (-1.47 USD)
Máxima perda consecutiva:
-28.79 USD (1)
Crescimento mensal:
11.01%
Algotrading:
78%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
28.79 USD (3.42%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
3.42% (28.79 USD)
Pelo Capital Líquido:
11.35% (95.60 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|107
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|87
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|87K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +16.37 USD
Pior negociação: -29 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 12
Máximo de perdas consecutivas: 1
Máximo lucro consecutivo: +27.86 USD
Máxima perda consecutiva: -1.47 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Exness-MT5Real31" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 3
|
TitanFX-MT5-01
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real5
|0.00 × 4
|
OxSecurities-Live
|4.05 × 21
|
Exness-MT5Real37
|10.43 × 14
|
Exness-MT5Real15
|12.55 × 86
|
VantageInternational-Live 7
|17.50 × 2
|
Exness-MT5Real31
|55.64 × 159
