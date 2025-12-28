- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
123
Profit Trade:
98 (79.67%)
Loss Trade:
25 (20.33%)
Best Trade:
16.37 USD
Worst Trade:
-28.79 USD
Profitto lordo:
165.57 USD (165 577 pips)
Perdita lorda:
-72.38 USD (72 341 pips)
Vincite massime consecutive:
20 (27.86 USD)
Massimo profitto consecutivo:
28.06 USD (12)
Indice di Sharpe:
0.20
Attività di trading:
34.49%
Massimo carico di deposito:
11.22%
Ultimo trade:
12 minuti fa
Trade a settimana:
126
Tempo di attesa medio:
8 minuti
Fattore di recupero:
3.24
Long Trade:
50 (40.65%)
Short Trade:
73 (59.35%)
Fattore di profitto:
2.29
Profitto previsto:
0.76 USD
Profitto medio:
1.69 USD
Perdita media:
-2.90 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-1.47 USD)
Massima perdita consecutiva:
-28.79 USD (1)
Crescita mensile:
11.80%
Algo trading:
77%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
28.79 USD (3.42%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
3.42% (28.79 USD)
Per equità:
11.35% (95.60 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|123
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|93
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|93K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +16.37 USD
Worst Trade: -29 USD
Vincite massime consecutive: 12
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +27.86 USD
Massima perdita consecutiva: -1.47 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-MT5Real31" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 3
|
TitanFX-MT5-01
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real5
|0.00 × 4
|
OxSecurities-Live
|4.05 × 21
|
Exness-MT5Real37
|10.43 × 14
|
Exness-MT5Real15
|12.55 × 86
|
VantageInternational-Live 7
|17.50 × 2
|
Exness-MT5Real31
|54.64 × 160
Every day 1-2 %
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
12%
0
0
USD
USD
883
USD
USD
1
77%
123
79%
34%
2.28
0.76
USD
USD
11%
1:200