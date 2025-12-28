- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
107
盈利交易:
87 (81.30%)
亏损交易:
20 (18.69%)
最好交易:
16.37 USD
最差交易:
-28.79 USD
毛利:
156.76 USD (156 757 pips)
毛利亏损:
-69.78 USD (69 736 pips)
最大连续赢利:
20 (27.86 USD)
最大连续盈利:
28.06 USD (12)
夏普比率:
0.21
交易活动:
48.48%
最大入金加载:
11.22%
最近交易:
54 几分钟前
每周交易:
107
平均持有时间:
8 分钟
采收率:
3.02
长期交易:
40 (37.38%)
短期交易:
67 (62.62%)
利润因子:
2.25
预期回报:
0.81 USD
平均利润:
1.80 USD
平均损失:
-3.49 USD
最大连续失误:
3 (-1.47 USD)
最大连续亏损:
-28.79 USD (1)
每月增长:
11.01%
算法交易:
78%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
28.79 USD (3.42%)
相对跌幅:
结余:
3.42% (28.79 USD)
净值:
11.35% (95.60 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|107
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|87
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|87K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +16.37 USD
最差交易: -29 USD
最大连续赢利: 12
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +27.86 USD
最大连续亏损: -1.47 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Exness-MT5Real31 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
Every day 1-2 %
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
11%
0
0
USD
USD
877
USD
USD
1
78%
107
81%
48%
2.24
0.81
USD
USD
11%
1:200