Señales / MetaTrader 5 / Stady groth
Dalwadi Amitkumar Navinchandra

Stady groth

Dalwadi Amitkumar Navinchandra
0 comentarios
Fiabilidad
1 semana
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD al mes
incremento desde 2025 11%
Exness-MT5Real31
1:200
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
107
Transacciones Rentables:
87 (81.30%)
Transacciones Irrentables:
20 (18.69%)
Mejor transacción:
16.37 USD
Peor transacción:
-28.79 USD
Beneficio Bruto:
156.76 USD (156 757 pips)
Pérdidas Brutas:
-69.78 USD (69 736 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
20 (27.86 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
28.06 USD (12)
Ratio de Sharpe:
0.21
Actividad comercial:
48.48%
Carga máxima del depósito:
11.22%
Último trade:
2 horas
Trades a la semana:
107
Tiempo medio de espera:
8 minutos
Factor de Recuperación:
3.02
Transacciones Largas:
40 (37.38%)
Transacciones Cortas:
67 (62.62%)
Factor de Beneficio:
2.25
Beneficio Esperado:
0.81 USD
Beneficio medio:
1.80 USD
Pérdidas medias:
-3.49 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
3 (-1.47 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-28.79 USD (1)
Crecimiento al mes:
11.01%
Trading algorítmico:
78%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
28.79 USD (3.42%)
Reducción relativa:
De balance:
3.42% (28.79 USD)
De fondos:
11.35% (95.60 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD 107
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD 87
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD 87K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +16.37 USD
Peor transacción: -29 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 12
Máximo de pérdidas consecutivas: 1
Beneficio máximo consecutivo: +27.86 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -1.47 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Exness-MT5Real31" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

Exness-MT5Real
0.00 × 3
TitanFX-MT5-01
0.00 × 1
Exness-MT5Real5
0.00 × 4
OxSecurities-Live
4.05 × 21
Exness-MT5Real37
10.43 × 14
Exness-MT5Real15
12.55 × 86
VantageInternational-Live 7
17.50 × 2
Exness-MT5Real31
55.34 × 158
ICMarketsSC-MT5-2
96.00 × 1
Every day 1-2 % 
No hay comentarios
2025.12.29 05:14
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.29 05:14
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.29 03:14
Share of trading days is too low
2025.12.29 03:14
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.29 03:14
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.29 02:11
Share of trading days is too low
2025.12.29 02:11
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.29 02:11
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.29 01:11
Share of trading days is too low
2025.12.29 01:11
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.28 17:02
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.28 17:02
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.28 17:02
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.28 17:02
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.28 17:02
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
Stady groth
30 USD al mes
11%
0
0
USD
877
USD
1
78%
107
81%
48%
2.24
0.81
USD
11%
1:200
