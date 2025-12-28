- Incremento
- Balance
- Equidad
- Reducción
Total de Trades:
107
Transacciones Rentables:
87 (81.30%)
Transacciones Irrentables:
20 (18.69%)
Mejor transacción:
16.37 USD
Peor transacción:
-28.79 USD
Beneficio Bruto:
156.76 USD (156 757 pips)
Pérdidas Brutas:
-69.78 USD (69 736 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
20 (27.86 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
28.06 USD (12)
Ratio de Sharpe:
0.21
Actividad comercial:
48.48%
Carga máxima del depósito:
11.22%
Último trade:
2 horas
Trades a la semana:
107
Tiempo medio de espera:
8 minutos
Factor de Recuperación:
3.02
Transacciones Largas:
40 (37.38%)
Transacciones Cortas:
67 (62.62%)
Factor de Beneficio:
2.25
Beneficio Esperado:
0.81 USD
Beneficio medio:
1.80 USD
Pérdidas medias:
-3.49 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
3 (-1.47 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-28.79 USD (1)
Crecimiento al mes:
11.01%
Trading algorítmico:
78%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
28.79 USD (3.42%)
Reducción relativa:
De balance:
3.42% (28.79 USD)
De fondos:
11.35% (95.60 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|107
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|XAUUSD
|87
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|XAUUSD
|87K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +16.37 USD
Peor transacción: -29 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 12
Máximo de pérdidas consecutivas: 1
Beneficio máximo consecutivo: +27.86 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -1.47 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Exness-MT5Real31" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 3
|
TitanFX-MT5-01
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real5
|0.00 × 4
|
OxSecurities-Live
|4.05 × 21
|
Exness-MT5Real37
|10.43 × 14
|
Exness-MT5Real15
|12.55 × 86
|
VantageInternational-Live 7
|17.50 × 2
|
Exness-MT5Real31
|55.34 × 158
|
ICMarketsSC-MT5-2
|96.00 × 1
Every day 1-2 %
No hay comentarios
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
30 USD al mes
11%
0
0
USD
USD
877
USD
USD
1
78%
107
81%
48%
2.24
0.81
USD
USD
11%
1:200