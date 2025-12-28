- Wachstum
Trades insgesamt:
117
Gewinntrades:
93 (79.48%)
Verlusttrades:
24 (20.51%)
Bester Trade:
16.37 USD
Schlechtester Trade:
-28.79 USD
Bruttoprofit:
160.57 USD (160 570 pips)
Bruttoverlust:
-71.86 USD (71 818 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
20 (27.86 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
28.06 USD (12)
Sharpe Ratio:
0.20
Trading-Aktivität:
35.66%
Max deposit load:
11.22%
Letzter Trade:
5 Minuten
Trades pro Woche:
117
Durchschn. Haltezeit:
7 Minuten
Erholungsfaktor:
3.08
Long-Positionen:
48 (41.03%)
Short-Positionen:
69 (58.97%)
Profit-Faktor:
2.23
Mathematische Gewinnerwartung:
0.76 USD
Durchschnittlicher Profit:
1.73 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-2.99 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
3 (-1.47 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-28.79 USD (1)
Wachstum pro Monat :
11.23%
Algo-Trading:
78%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
28.79 USD (3.42%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
3.42% (28.79 USD)
Kapital:
11.35% (95.60 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|117
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|XAUUSD
|89
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|XAUUSD
|89K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +16.37 USD
Schlechtester Trade: -29 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 12
Max. aufeinandergehende Verluste: 1
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +27.86 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -1.47 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Exness-MT5Real31" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 3
|
TitanFX-MT5-01
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real5
|0.00 × 4
|
OxSecurities-Live
|4.05 × 21
|
Exness-MT5Real37
|10.43 × 14
|
Exness-MT5Real15
|12.55 × 86
|
VantageInternational-Live 7
|17.50 × 2
|
Exness-MT5Real31
|55.22 × 159
Every day 1-2 %
Keine Bewertungen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
30 USD pro Monat
11%
0
0
USD
USD
879
USD
USD
1
78%
117
79%
36%
2.23
0.76
USD
USD
11%
1:200