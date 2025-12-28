- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
8
Kârla kapanan işlemler:
3 (37.50%)
Zararla kapanan işlemler:
5 (62.50%)
En iyi işlem:
131.78 RUB
En kötü işlem:
-152.62 RUB
Brüt kâr:
308.26 RUB (389 pips)
Brüt zarar:
-460.19 RUB (575 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
2 (253.27 RUB)
Maksimum ardışık kâr:
253.27 RUB (2)
Sharpe oranı:
-0.18
Alım-satım etkinliği:
7.70%
Maks. mevduat yükü:
65.54%
En son işlem:
23 saat önce
Hafta başına işlemler:
7
Ort. tutma süresi:
2 saat
Düzelme faktörü:
-0.37
Alış işlemleri:
3 (37.50%)
Satış işlemleri:
5 (62.50%)
Kâr faktörü:
0.67
Beklenen getiri:
-18.99 RUB
Ortalama kâr:
102.75 RUB
Ortalama zarar:
-92.04 RUB
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-242.81 RUB)
Maksimum ardışık zarar:
-242.81 RUB (3)
Aylık büyüme:
-3.38%
Algo alım-satım:
87%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
151.93 RUB
Maksimum:
405.20 RUB (8.52%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
8.52% (405.20 RUB)
Varlığa göre:
2.13% (101.37 RUB)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|EURUSD
|8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|EURUSD
|-3
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|EURUSD
|-186
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +131.78 RUB
En kötü işlem: -153 RUB
Maksimum ardışık kazanç: 2
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +253.27 RUB
Maksimum ardışık zarar: -242.81 RUB
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "BCSForex-MT5RUSP" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Netting account.
Mainly intraday trading, occasionally a position is carried over to the next day (when there is an understanding that the move may continue). A stop loss is always set.
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
-3%
0
0
USD
USD
4.3K
RUB
RUB
2
87%
8
37%
8%
0.66
-18.99
RUB
RUB
9%
1:40