Sinyaller / MetaTrader 5 / Happy Week BCS Netting
Viaa Eslav Anatol'evmh Kudravtsev

Happy Week BCS Netting

Viaa Eslav Anatol'evmh Kudravtsev
0 inceleme
2 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 -3%
BCSForex-MT5RUSP
1:40
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
8
Kârla kapanan işlemler:
3 (37.50%)
Zararla kapanan işlemler:
5 (62.50%)
En iyi işlem:
131.78 RUB
En kötü işlem:
-152.62 RUB
Brüt kâr:
308.26 RUB (389 pips)
Brüt zarar:
-460.19 RUB (575 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
2 (253.27 RUB)
Maksimum ardışık kâr:
253.27 RUB (2)
Sharpe oranı:
-0.18
Alım-satım etkinliği:
7.70%
Maks. mevduat yükü:
65.54%
En son işlem:
23 saat önce
Hafta başına işlemler:
7
Ort. tutma süresi:
2 saat
Düzelme faktörü:
-0.37
Alış işlemleri:
3 (37.50%)
Satış işlemleri:
5 (62.50%)
Kâr faktörü:
0.67
Beklenen getiri:
-18.99 RUB
Ortalama kâr:
102.75 RUB
Ortalama zarar:
-92.04 RUB
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-242.81 RUB)
Maksimum ardışık zarar:
-242.81 RUB (3)
Aylık büyüme:
-3.38%
Algo alım-satım:
87%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
151.93 RUB
Maksimum:
405.20 RUB (8.52%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
8.52% (405.20 RUB)
Varlığa göre:
2.13% (101.37 RUB)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURUSD 8
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURUSD -3
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURUSD -186
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +131.78 RUB
En kötü işlem: -153 RUB
Maksimum ardışık kazanç: 2
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +253.27 RUB
Maksimum ardışık zarar: -242.81 RUB

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "BCSForex-MT5RUSP" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Alpari-MT5
0.26 × 933
AlfaForexRU-Real
1.16 × 81
Netting account.

Mainly intraday trading, occasionally a position is carried over to the next day (when there is an understanding that the move may continue). A stop loss is always set.

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 5 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.