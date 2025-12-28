シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 5 / Happy Week BCS Netting
Viaa Eslav Anatol'evmh Kudravtsev

Happy Week BCS Netting

Viaa Eslav Anatol'evmh Kudravtsev
レビュー0件
2週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 -3%
BCSForex-MT5RUSP
1:40
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
8
利益トレード:
3 (37.50%)
損失トレード:
5 (62.50%)
ベストトレード:
131.78 RUB
最悪のトレード:
-152.62 RUB
総利益:
308.26 RUB (389 pips)
総損失:
-460.19 RUB (575 pips)
最大連続の勝ち:
2 (253.27 RUB)
最大連続利益:
253.27 RUB (2)
シャープレシオ:
-0.18
取引アクティビティ:
7.70%
最大入金額:
65.54%
最近のトレード:
24 時間前
1週間当たりの取引:
7
平均保有時間:
2 時間
リカバリーファクター:
-0.37
長いトレード:
3 (37.50%)
短いトレード:
5 (62.50%)
プロフィットファクター:
0.67
期待されたペイオフ:
-18.99 RUB
平均利益:
102.75 RUB
平均損失:
-92.04 RUB
最大連続の負け:
3 (-242.81 RUB)
最大連続損失:
-242.81 RUB (3)
月間成長:
-3.38%
アルゴリズム取引:
87%
残高によるドローダウン:
絶対:
151.93 RUB
最大の:
405.20 RUB (8.52%)
比較ドローダウン:
残高による:
8.52% (405.20 RUB)
エクイティによる:
2.13% (101.37 RUB)

配布

シンボル ディール Sell Buy
EURUSD 8
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
EURUSD -3
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
EURUSD -186
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +131.78 RUB
最悪のトレード: -153 RUB
最大連続の勝ち: 2
最大連続の負け: 3
最大連続利益: +253.27 RUB
最大連続損失: -242.81 RUB

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"BCSForex-MT5RUSP"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

Alpari-MT5
0.26 × 933
AlfaForexRU-Real
1.16 × 81
Netting account.

Mainly intraday trading, occasionally a position is carried over to the next day (when there is an understanding that the move may continue). A stop loss is always set.

レビューなし
2026.01.09 13:37
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.30 15:50
Share of trading days is too low
2025.12.30 15:50
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.28 09:56
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.28 09:56
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.28 09:56
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.28 09:56
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.28 09:56
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
