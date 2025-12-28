- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
8
利益トレード:
3 (37.50%)
損失トレード:
5 (62.50%)
ベストトレード:
131.78 RUB
最悪のトレード:
-152.62 RUB
総利益:
308.26 RUB (389 pips)
総損失:
-460.19 RUB (575 pips)
最大連続の勝ち:
2 (253.27 RUB)
最大連続利益:
253.27 RUB (2)
シャープレシオ:
-0.18
取引アクティビティ:
7.70%
最大入金額:
65.54%
最近のトレード:
24 時間前
1週間当たりの取引:
7
平均保有時間:
2 時間
リカバリーファクター:
-0.37
長いトレード:
3 (37.50%)
短いトレード:
5 (62.50%)
プロフィットファクター:
0.67
期待されたペイオフ:
-18.99 RUB
平均利益:
102.75 RUB
平均損失:
-92.04 RUB
最大連続の負け:
3 (-242.81 RUB)
最大連続損失:
-242.81 RUB (3)
月間成長:
-3.38%
アルゴリズム取引:
87%
残高によるドローダウン:
絶対:
151.93 RUB
最大の:
405.20 RUB (8.52%)
比較ドローダウン:
残高による:
8.52% (405.20 RUB)
エクイティによる:
2.13% (101.37 RUB)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|EURUSD
|8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|EURUSD
|-3
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|EURUSD
|-186
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +131.78 RUB
最悪のトレード: -153 RUB
最大連続の勝ち: 2
最大連続の負け: 3
最大連続利益: +253.27 RUB
最大連続損失: -242.81 RUB
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"BCSForex-MT5RUSP"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
Alpari-MT5
|0.26 × 933
|
AlfaForexRU-Real
|1.16 × 81
Netting account.
Mainly intraday trading, occasionally a position is carried over to the next day (when there is an understanding that the move may continue). A stop loss is always set.
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
30 USD/月
-3%
0
0
USD
USD
4.3K
RUB
RUB
2
87%
8
37%
8%
0.66
-18.99
RUB
RUB
9%
1:40