Viaa Eslav Anatol'evmh Kudravtsev

Happy Week BCS Netting

Viaa Eslav Anatol'evmh Kudravtsev
0 comentarios
2 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD al mes
incremento desde 2025 -3%
BCSForex-MT5RUSP
1:40
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
8
Transacciones Rentables:
3 (37.50%)
Transacciones Irrentables:
5 (62.50%)
Mejor transacción:
131.78 RUB
Peor transacción:
-152.62 RUB
Beneficio Bruto:
308.26 RUB (389 pips)
Pérdidas Brutas:
-460.19 RUB (575 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
2 (253.27 RUB)
Beneficio máximo consecutivo:
253.27 RUB (2)
Ratio de Sharpe:
-0.18
Actividad comercial:
7.70%
Carga máxima del depósito:
65.54%
Último trade:
23 horas
Trades a la semana:
7
Tiempo medio de espera:
2 horas
Factor de Recuperación:
-0.37
Transacciones Largas:
3 (37.50%)
Transacciones Cortas:
5 (62.50%)
Factor de Beneficio:
0.67
Beneficio Esperado:
-18.99 RUB
Beneficio medio:
102.75 RUB
Pérdidas medias:
-92.04 RUB
Máximo de pérdidas consecutivas:
3 (-242.81 RUB)
Pérdidas máximas consecutivas:
-242.81 RUB (3)
Crecimiento al mes:
-3.38%
Trading algorítmico:
87%
Reducción de balance:
Absoluto:
151.93 RUB
Máxima:
405.20 RUB (8.52%)
Reducción relativa:
De balance:
8.52% (405.20 RUB)
De fondos:
2.13% (101.37 RUB)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
EURUSD 8
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
EURUSD -3
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
EURUSD -186
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +131.78 RUB
Peor transacción: -153 RUB
Máximo de ganancias consecutivas: 2
Máximo de pérdidas consecutivas: 3
Beneficio máximo consecutivo: +253.27 RUB
Pérdidas máximas consecutivas: -242.81 RUB

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "BCSForex-MT5RUSP" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

Alpari-MT5
0.26 × 933
AlfaForexRU-Real
1.16 × 81
Netting account.

Mainly intraday trading, occasionally a position is carried over to the next day (when there is an understanding that the move may continue). A stop loss is always set.

No hay comentarios
2026.01.09 13:37
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.30 15:50
Share of trading days is too low
2025.12.30 15:50
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.28 09:56
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.28 09:56
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.28 09:56
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.28 09:56
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.28 09:56
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
