Total de Trades:
8
Transacciones Rentables:
3 (37.50%)
Transacciones Irrentables:
5 (62.50%)
Mejor transacción:
131.78 RUB
Peor transacción:
-152.62 RUB
Beneficio Bruto:
308.26 RUB (389 pips)
Pérdidas Brutas:
-460.19 RUB (575 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
2 (253.27 RUB)
Beneficio máximo consecutivo:
253.27 RUB (2)
Ratio de Sharpe:
-0.18
Actividad comercial:
7.70%
Carga máxima del depósito:
65.54%
Último trade:
23 horas
Trades a la semana:
7
Tiempo medio de espera:
2 horas
Factor de Recuperación:
-0.37
Transacciones Largas:
3 (37.50%)
Transacciones Cortas:
5 (62.50%)
Factor de Beneficio:
0.67
Beneficio Esperado:
-18.99 RUB
Beneficio medio:
102.75 RUB
Pérdidas medias:
-92.04 RUB
Máximo de pérdidas consecutivas:
3 (-242.81 RUB)
Pérdidas máximas consecutivas:
-242.81 RUB (3)
Crecimiento al mes:
-3.38%
Trading algorítmico:
87%
Reducción de balance:
Absoluto:
151.93 RUB
Máxima:
405.20 RUB (8.52%)
Reducción relativa:
De balance:
8.52% (405.20 RUB)
De fondos:
2.13% (101.37 RUB)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|EURUSD
|8
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|EURUSD
|-3
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|EURUSD
|-186
- Deposit load
- Reducción
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "BCSForex-MT5RUSP" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
Netting account.
Mainly intraday trading, occasionally a position is carried over to the next day (when there is an understanding that the move may continue). A stop loss is always set.
