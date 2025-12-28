SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 5 / Happy Week BCS Netting
Viaa Eslav Anatol'evmh Kudravtsev

Happy Week BCS Netting

Viaa Eslav Anatol'evmh Kudravtsev
0 comentários
2 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2025 -3%
BCSForex-MT5RUSP
1:40
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
8
Negociações com lucro:
3 (37.50%)
Negociações com perda:
5 (62.50%)
Melhor negociação:
131.78 RUB
Pior negociação:
-152.62 RUB
Lucro bruto:
308.26 RUB (389 pips)
Perda bruta:
-460.19 RUB (575 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
2 (253.27 RUB)
Máximo lucro consecutivo:
253.27 RUB (2)
Índice de Sharpe:
-0.18
Atividade de negociação:
7.70%
Depósito máximo carregado:
65.54%
Último negócio:
24 horas atrás
Negociações por semana:
7
Tempo médio de espera:
2 horas
Fator de recuperação:
-0.37
Negociações longas:
3 (37.50%)
Negociações curtas:
5 (62.50%)
Fator de lucro:
0.67
Valor esperado:
-18.99 RUB
Lucro médio:
102.75 RUB
Perda média:
-92.04 RUB
Máximo de perdas consecutivas:
3 (-242.81 RUB)
Máxima perda consecutiva:
-242.81 RUB (3)
Crescimento mensal:
-3.38%
Algotrading:
87%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
151.93 RUB
Máximo:
405.20 RUB (8.52%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
8.52% (405.20 RUB)
Pelo Capital Líquido:
2.13% (101.37 RUB)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
EURUSD 8
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
EURUSD -3
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
EURUSD -186
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +131.78 RUB
Pior negociação: -153 RUB
Máximo de vitórias consecutivas: 2
Máximo de perdas consecutivas: 3
Máximo lucro consecutivo: +253.27 RUB
Máxima perda consecutiva: -242.81 RUB

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "BCSForex-MT5RUSP" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Alpari-MT5
0.26 × 933
AlfaForexRU-Real
1.16 × 81
Netting account.

Mainly intraday trading, occasionally a position is carried over to the next day (when there is an understanding that the move may continue). A stop loss is always set.

Sem comentários
2026.01.09 13:37
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.30 15:50
Share of trading days is too low
2025.12.30 15:50
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.28 09:56
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.28 09:56
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.28 09:56
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.28 09:56
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.28 09:56
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
