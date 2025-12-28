- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
8
Negociações com lucro:
3 (37.50%)
Negociações com perda:
5 (62.50%)
Melhor negociação:
131.78 RUB
Pior negociação:
-152.62 RUB
Lucro bruto:
308.26 RUB (389 pips)
Perda bruta:
-460.19 RUB (575 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
2 (253.27 RUB)
Máximo lucro consecutivo:
253.27 RUB (2)
Índice de Sharpe:
-0.18
Atividade de negociação:
7.70%
Depósito máximo carregado:
65.54%
Último negócio:
24 horas atrás
Negociações por semana:
7
Tempo médio de espera:
2 horas
Fator de recuperação:
-0.37
Negociações longas:
3 (37.50%)
Negociações curtas:
5 (62.50%)
Fator de lucro:
0.67
Valor esperado:
-18.99 RUB
Lucro médio:
102.75 RUB
Perda média:
-92.04 RUB
Máximo de perdas consecutivas:
3 (-242.81 RUB)
Máxima perda consecutiva:
-242.81 RUB (3)
Crescimento mensal:
-3.38%
Algotrading:
87%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
151.93 RUB
Máximo:
405.20 RUB (8.52%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
8.52% (405.20 RUB)
Pelo Capital Líquido:
2.13% (101.37 RUB)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|EURUSD
|8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|EURUSD
|-3
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|EURUSD
|-186
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +131.78 RUB
Pior negociação: -153 RUB
Máximo de vitórias consecutivas: 2
Máximo de perdas consecutivas: 3
Máximo lucro consecutivo: +253.27 RUB
Máxima perda consecutiva: -242.81 RUB
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "BCSForex-MT5RUSP" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
Alpari-MT5
|0.26 × 933
|
AlfaForexRU-Real
|1.16 × 81
Netting account.
Mainly intraday trading, occasionally a position is carried over to the next day (when there is an understanding that the move may continue). A stop loss is always set.
Sem comentários
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
30 USD por mês
-3%
0
0
USD
USD
4.3K
RUB
RUB
2
87%
8
37%
8%
0.66
-18.99
RUB
RUB
9%
1:40