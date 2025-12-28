- Прирост
Всего трейдов:
8
Прибыльных трейдов:
3 (37.50%)
Убыточных трейдов:
5 (62.50%)
Лучший трейд:
131.78 RUB
Худший трейд:
-152.62 RUB
Общая прибыль:
308.26 RUB (389 pips)
Общий убыток:
-460.19 RUB (575 pips)
Макс. серия выигрышей:
2 (253.27 RUB)
Макс. прибыль в серии:
253.27 RUB (2)
Коэффициент Шарпа:
-0.18
Торговая активность:
7.70%
Макс. загрузка депозита:
65.54%
Последний трейд:
24 часа
Трейдов в неделю:
7
Ср. время удержания:
2 часа
Фактор восстановления:
-0.37
Длинных трейдов:
3 (37.50%)
Коротких трейдов:
5 (62.50%)
Профит фактор:
0.67
Мат. ожидание:
-18.99 RUB
Средняя прибыль:
102.75 RUB
Средний убыток:
-92.04 RUB
Макс. серия проигрышей:
3 (-242.81 RUB)
Макс. убыток в серии:
-242.81 RUB (3)
Прирост в месяц:
-3.38%
Алготрейдинг:
87%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
151.93 RUB
Максимальная:
405.20 RUB (8.52%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
8.52% (405.20 RUB)
По эквити:
2.13% (101.37 RUB)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|EURUSD
|8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|EURUSD
|-3
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|EURUSD
|-186
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
Лучший трейд: +131.78 RUB
Худший трейд: -153 RUB
Макс. серия выигрышей: 2
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +253.27 RUB
Макс. убыток в серии: -242.81 RUB
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "BCSForex-MT5RUSP" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
Alpari-MT5
|0.26 × 933
|
AlfaForexRU-Real
|1.16 × 81
Неттинговый счет.
В основном внутридневная торговля, иногда сделка переносится на следующий день (когда есть понимание того что движение может продолжится). Stop Loss выставляется всегда.
Нет отзывов
