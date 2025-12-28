SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / Happy Week BCS Netting
Viaa Eslav Anatol'evmh Kudravtsev

Happy Week BCS Netting

Viaa Eslav Anatol'evmh Kudravtsev
0 recensioni
2 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 -3%
BCSForex-MT5RUSP
1:40
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
8
Profit Trade:
3 (37.50%)
Loss Trade:
5 (62.50%)
Best Trade:
131.78 RUB
Worst Trade:
-152.62 RUB
Profitto lordo:
308.26 RUB (389 pips)
Perdita lorda:
-460.19 RUB (575 pips)
Vincite massime consecutive:
2 (253.27 RUB)
Massimo profitto consecutivo:
253.27 RUB (2)
Indice di Sharpe:
-0.18
Attività di trading:
7.70%
Massimo carico di deposito:
65.54%
Ultimo trade:
23 ore fa
Trade a settimana:
7
Tempo di attesa medio:
2 ore
Fattore di recupero:
-0.37
Long Trade:
3 (37.50%)
Short Trade:
5 (62.50%)
Fattore di profitto:
0.67
Profitto previsto:
-18.99 RUB
Profitto medio:
102.75 RUB
Perdita media:
-92.04 RUB
Massime perdite consecutive:
3 (-242.81 RUB)
Massima perdita consecutiva:
-242.81 RUB (3)
Crescita mensile:
-3.38%
Algo trading:
87%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
151.93 RUB
Massimale:
405.20 RUB (8.52%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
8.52% (405.20 RUB)
Per equità:
2.13% (101.37 RUB)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURUSD 8
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURUSD -3
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURUSD -186
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +131.78 RUB
Worst Trade: -153 RUB
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +253.27 RUB
Massima perdita consecutiva: -242.81 RUB

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "BCSForex-MT5RUSP" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Alpari-MT5
0.26 × 933
AlfaForexRU-Real
1.16 × 81
Netting account.

Mainly intraday trading, occasionally a position is carried over to the next day (when there is an understanding that the move may continue). A stop loss is always set.

Non ci sono recensioni
2026.01.09 13:37
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.30 15:50
Share of trading days is too low
2025.12.30 15:50
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.28 09:56
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.28 09:56
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.28 09:56
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.28 09:56
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.28 09:56
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
