Trade:
8
Profit Trade:
3 (37.50%)
Loss Trade:
5 (62.50%)
Best Trade:
131.78 RUB
Worst Trade:
-152.62 RUB
Profitto lordo:
308.26 RUB (389 pips)
Perdita lorda:
-460.19 RUB (575 pips)
Vincite massime consecutive:
2 (253.27 RUB)
Massimo profitto consecutivo:
253.27 RUB (2)
Indice di Sharpe:
-0.18
Attività di trading:
7.70%
Massimo carico di deposito:
65.54%
Ultimo trade:
23 ore fa
Trade a settimana:
7
Tempo di attesa medio:
2 ore
Fattore di recupero:
-0.37
Long Trade:
3 (37.50%)
Short Trade:
5 (62.50%)
Fattore di profitto:
0.67
Profitto previsto:
-18.99 RUB
Profitto medio:
102.75 RUB
Perdita media:
-92.04 RUB
Massime perdite consecutive:
3 (-242.81 RUB)
Massima perdita consecutiva:
-242.81 RUB (3)
Crescita mensile:
-3.38%
Algo trading:
87%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
151.93 RUB
Massimale:
405.20 RUB (8.52%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
8.52% (405.20 RUB)
Per equità:
2.13% (101.37 RUB)
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURUSD
|8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURUSD
|-3
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURUSD
|-186
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
Best Trade: +131.78 RUB
Worst Trade: -153 RUB
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +253.27 RUB
Massima perdita consecutiva: -242.81 RUB
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "BCSForex-MT5RUSP" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Alpari-MT5
|0.26 × 933
|
AlfaForexRU-Real
|1.16 × 81
Netting account.
Mainly intraday trading, occasionally a position is carried over to the next day (when there is an understanding that the move may continue). A stop loss is always set.
Non ci sono recensioni
