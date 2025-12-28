- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
8
盈利交易:
3 (37.50%)
亏损交易:
5 (62.50%)
最好交易:
131.78 RUB
最差交易:
-152.62 RUB
毛利:
308.26 RUB (389 pips)
毛利亏损:
-460.19 RUB (575 pips)
最大连续赢利:
2 (253.27 RUB)
最大连续盈利:
253.27 RUB (2)
夏普比率:
-0.18
交易活动:
7.70%
最大入金加载:
65.54%
最近交易:
24 几小时前
每周交易:
7
平均持有时间:
2 小时
采收率:
-0.37
长期交易:
3 (37.50%)
短期交易:
5 (62.50%)
利润因子:
0.67
预期回报:
-18.99 RUB
平均利润:
102.75 RUB
平均损失:
-92.04 RUB
最大连续失误:
3 (-242.81 RUB)
最大连续亏损:
-242.81 RUB (3)
每月增长:
-3.38%
算法交易:
87%
结余跌幅:
绝对:
151.93 RUB
最大值:
405.20 RUB (8.52%)
相对跌幅:
结余:
8.52% (405.20 RUB)
净值:
2.13% (101.37 RUB)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|EURUSD
|8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|EURUSD
|-3
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|EURUSD
|-186
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +131.78 RUB
最差交易: -153 RUB
最大连续赢利: 2
最大连续失误: 3
最大连续盈利: +253.27 RUB
最大连续亏损: -242.81 RUB
Netting account.
Mainly intraday trading, occasionally a position is carried over to the next day (when there is an understanding that the move may continue). A stop loss is always set.
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
-3%
0
0
USD
USD
4.3K
RUB
RUB
2
87%
8
37%
8%
0.66
-18.99
RUB
RUB
9%
1:40