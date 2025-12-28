信号部分
信号 / MetaTrader 5 / Happy Week BCS Netting
Viaa Eslav Anatol'evmh Kudravtsev

Happy Week BCS Netting

Viaa Eslav Anatol'evmh Kudravtsev
0条评论
2
0 / 0 USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2025 -3%
BCSForex-MT5RUSP
1:40
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
8
盈利交易:
3 (37.50%)
亏损交易:
5 (62.50%)
最好交易:
131.78 RUB
最差交易:
-152.62 RUB
毛利:
308.26 RUB (389 pips)
毛利亏损:
-460.19 RUB (575 pips)
最大连续赢利:
2 (253.27 RUB)
最大连续盈利:
253.27 RUB (2)
夏普比率:
-0.18
交易活动:
7.70%
最大入金加载:
65.54%
最近交易:
24 几小时前
每周交易:
7
平均持有时间:
2 小时
采收率:
-0.37
长期交易:
3 (37.50%)
短期交易:
5 (62.50%)
利润因子:
0.67
预期回报:
-18.99 RUB
平均利润:
102.75 RUB
平均损失:
-92.04 RUB
最大连续失误:
3 (-242.81 RUB)
最大连续亏损:
-242.81 RUB (3)
每月增长:
-3.38%
算法交易:
87%
结余跌幅:
绝对:
151.93 RUB
最大值:
405.20 RUB (8.52%)
相对跌幅:
结余:
8.52% (405.20 RUB)
净值:
2.13% (101.37 RUB)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
EURUSD 8
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
EURUSD -3
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
EURUSD -186
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +131.78 RUB
最差交易: -153 RUB
最大连续赢利: 2
最大连续失误: 3
最大连续盈利: +253.27 RUB
最大连续亏损: -242.81 RUB

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 BCSForex-MT5RUSP 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

Alpari-MT5
0.26 × 933
AlfaForexRU-Real
1.16 × 81
Netting account.

Mainly intraday trading, occasionally a position is carried over to the next day (when there is an understanding that the move may continue). A stop loss is always set.

没有评论
2026.01.09 13:37
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.30 15:50
Share of trading days is too low
2025.12.30 15:50
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.28 09:56
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.28 09:56
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.28 09:56
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.28 09:56
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.28 09:56
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
