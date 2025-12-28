SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 5 / Happy Week BCS Netting
Viaa Eslav Anatol'evmh Kudravtsev

Happy Week BCS Netting

Viaa Eslav Anatol'evmh Kudravtsev
0 Bewertungen
2 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 -3%
BCSForex-MT5RUSP
1:40
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
8
Gewinntrades:
3 (37.50%)
Verlusttrades:
5 (62.50%)
Bester Trade:
131.78 RUB
Schlechtester Trade:
-152.62 RUB
Bruttoprofit:
308.26 RUB (389 pips)
Bruttoverlust:
-460.19 RUB (575 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
2 (253.27 RUB)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
253.27 RUB (2)
Sharpe Ratio:
-0.18
Trading-Aktivität:
7.70%
Max deposit load:
65.54%
Letzter Trade:
24 Stunden
Trades pro Woche:
7
Durchschn. Haltezeit:
2 Stunden
Erholungsfaktor:
-0.37
Long-Positionen:
3 (37.50%)
Short-Positionen:
5 (62.50%)
Profit-Faktor:
0.67
Mathematische Gewinnerwartung:
-18.99 RUB
Durchschnittlicher Profit:
102.75 RUB
Durchschnittlicher Verlust:
-92.04 RUB
Max. aufeinandergehende Verluste:
3 (-242.81 RUB)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-242.81 RUB (3)
Wachstum pro Monat :
-3.38%
Algo-Trading:
87%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
151.93 RUB
Maximaler:
405.20 RUB (8.52%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
8.52% (405.20 RUB)
Kapital:
2.13% (101.37 RUB)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
EURUSD 8
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
EURUSD -3
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
EURUSD -186
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +131.78 RUB
Schlechtester Trade: -153 RUB
Max. aufeinandergehende Gewinne: 2
Max. aufeinandergehende Verluste: 3
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +253.27 RUB
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -242.81 RUB

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "BCSForex-MT5RUSP" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Alpari-MT5
0.26 × 933
AlfaForexRU-Real
1.16 × 81
Netting account.

Mainly intraday trading, occasionally a position is carried over to the next day (when there is an understanding that the move may continue). A stop loss is always set.

Keine Bewertungen
2026.01.09 13:37
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.30 15:50
Share of trading days is too low
2025.12.30 15:50
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.28 09:56
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.28 09:56
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.28 09:56
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.28 09:56
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.28 09:56
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
