- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
8
Gewinntrades:
3 (37.50%)
Verlusttrades:
5 (62.50%)
Bester Trade:
131.78 RUB
Schlechtester Trade:
-152.62 RUB
Bruttoprofit:
308.26 RUB (389 pips)
Bruttoverlust:
-460.19 RUB (575 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
2 (253.27 RUB)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
253.27 RUB (2)
Sharpe Ratio:
-0.18
Trading-Aktivität:
7.70%
Max deposit load:
65.54%
Letzter Trade:
24 Stunden
Trades pro Woche:
7
Durchschn. Haltezeit:
2 Stunden
Erholungsfaktor:
-0.37
Long-Positionen:
3 (37.50%)
Short-Positionen:
5 (62.50%)
Profit-Faktor:
0.67
Mathematische Gewinnerwartung:
-18.99 RUB
Durchschnittlicher Profit:
102.75 RUB
Durchschnittlicher Verlust:
-92.04 RUB
Max. aufeinandergehende Verluste:
3 (-242.81 RUB)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-242.81 RUB (3)
Wachstum pro Monat :
-3.38%
Algo-Trading:
87%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
151.93 RUB
Maximaler:
405.20 RUB (8.52%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
8.52% (405.20 RUB)
Kapital:
2.13% (101.37 RUB)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|EURUSD
|8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|EURUSD
|-3
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|EURUSD
|-186
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +131.78 RUB
Schlechtester Trade: -153 RUB
Max. aufeinandergehende Gewinne: 2
Max. aufeinandergehende Verluste: 3
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +253.27 RUB
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -242.81 RUB
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "BCSForex-MT5RUSP" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
Alpari-MT5
|0.26 × 933
|
AlfaForexRU-Real
|1.16 × 81
Netting account.
Mainly intraday trading, occasionally a position is carried over to the next day (when there is an understanding that the move may continue). A stop loss is always set.
Keine Bewertungen
