- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
11
Kârla kapanan işlemler:
8 (72.72%)
Zararla kapanan işlemler:
3 (27.27%)
En iyi işlem:
6.16 USD
En kötü işlem:
-4.11 USD
Brüt kâr:
17.69 USD (1 031 pips)
Brüt zarar:
-4.82 USD (296 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
5 (8.05 USD)
Maksimum ardışık kâr:
8.05 USD (5)
Sharpe oranı:
0.51
Alım-satım etkinliği:
28.50%
Maks. mevduat yükü:
2.95%
En son işlem:
16 saat önce
Hafta başına işlemler:
11
Ort. tutma süresi:
12 saat
Düzelme faktörü:
2.79
Alış işlemleri:
9 (81.82%)
Satış işlemleri:
2 (18.18%)
Kâr faktörü:
3.67
Beklenen getiri:
1.17 USD
Ortalama kâr:
2.21 USD
Ortalama zarar:
-1.61 USD
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-4.61 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-4.61 USD (2)
Aylık büyüme:
3.22%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
4.61 USD (1.12%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
1.12% (4.61 USD)
Varlığa göre:
3.63% (14.79 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|3
|NZDCAD
|3
|AUDNZD
|2
|USDCAD
|1
|GBPCHF
|1
|NZDUSD
|1
|
1 2 3
|
1 2 3
|
1 2 3
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|AUDCAD
|4
|NZDCAD
|2
|AUDNZD
|1
|USDCAD
|1
|GBPCHF
|3
|NZDUSD
|2
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|AUDCAD
|329
|NZDCAD
|-66
|AUDNZD
|106
|USDCAD
|110
|GBPCHF
|148
|NZDUSD
|108
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +6.16 USD
En kötü işlem: -4 USD
Maksimum ardışık kazanç: 5
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +8.05 USD
Maksimum ardışık zarar: -4.61 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Pepperstone-Edge11" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
Valutrades-Real
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live07
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live11
|0.00 × 3
|
ICMarkets-Live24
|0.00 × 100
|
Pepperstone-Edge06
|0.00 × 3
|
ICMarkets-Live20
|0.00 × 11
|
Pepperstone-Edge07
|0.00 × 2
|
FPMarkets-Live2
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live10
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live06
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-Live18
|0.00 × 1
|
ForexTimeFXTM-ECN2
|0.00 × 2
|
FxPro.com-Real07
|0.00 × 1
|
Axi-US02-Live
|0.00 × 1
|
MYFX-US01-Live
|0.08 × 38
|
Pepperstone-Edge11
|0.56 × 116
|
ICMarketsSC-Live26
|1.00 × 7
|
EGlobal-Cent4
|1.00 × 3
|
Pepperstone-Edge03
|1.44 × 48
|
ICMarketsEU-Live17
|2.00 × 2
|
Pepperstone-Edge12
|2.00 × 3
|
Pepperstone-Demo02
|2.04 × 25
|
BlackBullMarkets-Live
|2.43 × 7
|
RoboForex-ECN
|2.60 × 93
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
3%
0
0
USD
USD
413
USD
USD
1
100%
11
72%
29%
3.67
1.17
USD
USD
4%
1:500