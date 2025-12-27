Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Pepperstone-Edge11" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Valutrades-Real 0.00 × 1 ICMarkets-Live07 0.00 × 1 ICMarketsSC-Live11 0.00 × 3 ICMarkets-Live24 0.00 × 100 Pepperstone-Edge06 0.00 × 3 ICMarkets-Live20 0.00 × 11 Pepperstone-Edge07 0.00 × 2 FPMarkets-Live2 0.00 × 1 ICMarkets-Live10 0.00 × 3 ICMarketsSC-Live06 0.00 × 4 ICMarketsSC-Live10 0.00 × 1 ICMarketsEU-Live18 0.00 × 1 ForexTimeFXTM-ECN2 0.00 × 2 FxPro.com-Real07 0.00 × 1 Axi-US02-Live 0.00 × 1 MYFX-US01-Live 0.08 × 38 Pepperstone-Edge11 0.56 × 116 ICMarketsSC-Live26 1.00 × 7 EGlobal-Cent4 1.00 × 3 Pepperstone-Edge03 1.44 × 48 ICMarketsEU-Live17 2.00 × 2 Pepperstone-Edge12 2.00 × 3 Pepperstone-Demo02 2.04 × 25 BlackBullMarkets-Live 2.43 × 7 RoboForex-ECN 2.60 × 93 еще 13...