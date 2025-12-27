СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / PI 607
Ho Yeung Chan

PI 607

Ho Yeung Chan
0 отзывов
Надежность
1 неделя
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2026 3%
Pepperstone-Edge11
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
11
Прибыльных трейдов:
8 (72.72%)
Убыточных трейдов:
3 (27.27%)
Лучший трейд:
6.16 USD
Худший трейд:
-4.11 USD
Общая прибыль:
17.69 USD (1 031 pips)
Общий убыток:
-4.82 USD (296 pips)
Макс. серия выигрышей:
5 (8.05 USD)
Макс. прибыль в серии:
8.05 USD (5)
Коэффициент Шарпа:
0.51
Торговая активность:
28.50%
Макс. загрузка депозита:
2.95%
Последний трейд:
17 часов
Трейдов в неделю:
11
Ср. время удержания:
12 часов
Фактор восстановления:
2.79
Длинных трейдов:
9 (81.82%)
Коротких трейдов:
2 (18.18%)
Профит фактор:
3.67
Мат. ожидание:
1.17 USD
Средняя прибыль:
2.21 USD
Средний убыток:
-1.61 USD
Макс. серия проигрышей:
2 (-4.61 USD)
Макс. убыток в серии:
-4.61 USD (2)
Прирост в месяц:
3.22%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
4.61 USD (1.12%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
1.12% (4.61 USD)
По эквити:
3.63% (14.79 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
AUDCAD 3
NZDCAD 3
AUDNZD 2
USDCAD 1
GBPCHF 1
NZDUSD 1
1 2 3
1 2 3
1 2 3
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
AUDCAD 4
NZDCAD 2
AUDNZD 1
USDCAD 1
GBPCHF 3
NZDUSD 2
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
AUDCAD 329
NZDCAD -66
AUDNZD 106
USDCAD 110
GBPCHF 148
NZDUSD 108
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +6.16 USD
Худший трейд: -4 USD
Макс. серия выигрышей: 5
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +8.05 USD
Макс. убыток в серии: -4.61 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Pepperstone-Edge11" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Valutrades-Real
0.00 × 1
ICMarkets-Live07
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live11
0.00 × 3
ICMarkets-Live24
0.00 × 100
Pepperstone-Edge06
0.00 × 3
ICMarkets-Live20
0.00 × 11
Pepperstone-Edge07
0.00 × 2
FPMarkets-Live2
0.00 × 1
ICMarkets-Live10
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live06
0.00 × 4
ICMarketsSC-Live10
0.00 × 1
ICMarketsEU-Live18
0.00 × 1
ForexTimeFXTM-ECN2
0.00 × 2
FxPro.com-Real07
0.00 × 1
Axi-US02-Live
0.00 × 1
MYFX-US01-Live
0.08 × 38
Pepperstone-Edge11
0.56 × 116
ICMarketsSC-Live26
1.00 × 7
EGlobal-Cent4
1.00 × 3
Pepperstone-Edge03
1.44 × 48
ICMarketsEU-Live17
2.00 × 2
Pepperstone-Edge12
2.00 × 3
Pepperstone-Demo02
2.04 × 25
BlackBullMarkets-Live
2.43 × 7
RoboForex-ECN
2.60 × 93
еще 13...
Нет отзывов
2026.01.09 19:41
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.09 18:41
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.09 17:39
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.06 22:35
Share of trading days is too low
2026.01.06 22:35
Share of days for 80% of trades is too low
2026.01.06 21:35
Share of trading days is too low
2026.01.06 21:35
Share of days for 80% of trades is too low
2026.01.06 20:35
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.27 11:35
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.27 11:35
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.27 11:35
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.27 11:35
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.27 11:35
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 4.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.