- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
11
Прибыльных трейдов:
8 (72.72%)
Убыточных трейдов:
3 (27.27%)
Лучший трейд:
6.16 USD
Худший трейд:
-4.11 USD
Общая прибыль:
17.69 USD (1 031 pips)
Общий убыток:
-4.82 USD (296 pips)
Макс. серия выигрышей:
5 (8.05 USD)
Макс. прибыль в серии:
8.05 USD (5)
Коэффициент Шарпа:
0.51
Торговая активность:
28.50%
Макс. загрузка депозита:
2.95%
Последний трейд:
17 часов
Трейдов в неделю:
11
Ср. время удержания:
12 часов
Фактор восстановления:
2.79
Длинных трейдов:
9 (81.82%)
Коротких трейдов:
2 (18.18%)
Профит фактор:
3.67
Мат. ожидание:
1.17 USD
Средняя прибыль:
2.21 USD
Средний убыток:
-1.61 USD
Макс. серия проигрышей:
2 (-4.61 USD)
Макс. убыток в серии:
-4.61 USD (2)
Прирост в месяц:
3.22%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
4.61 USD (1.12%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
1.12% (4.61 USD)
По эквити:
3.63% (14.79 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|3
|NZDCAD
|3
|AUDNZD
|2
|USDCAD
|1
|GBPCHF
|1
|NZDUSD
|1
|
1 2 3
|
1 2 3
|
1 2 3
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|AUDCAD
|4
|NZDCAD
|2
|AUDNZD
|1
|USDCAD
|1
|GBPCHF
|3
|NZDUSD
|2
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|AUDCAD
|329
|NZDCAD
|-66
|AUDNZD
|106
|USDCAD
|110
|GBPCHF
|148
|NZDUSD
|108
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +6.16 USD
Худший трейд: -4 USD
Макс. серия выигрышей: 5
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +8.05 USD
Макс. убыток в серии: -4.61 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Pepperstone-Edge11" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
Valutrades-Real
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live07
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live11
|0.00 × 3
|
ICMarkets-Live24
|0.00 × 100
|
Pepperstone-Edge06
|0.00 × 3
|
ICMarkets-Live20
|0.00 × 11
|
Pepperstone-Edge07
|0.00 × 2
|
FPMarkets-Live2
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live10
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live06
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-Live18
|0.00 × 1
|
ForexTimeFXTM-ECN2
|0.00 × 2
|
FxPro.com-Real07
|0.00 × 1
|
Axi-US02-Live
|0.00 × 1
|
MYFX-US01-Live
|0.08 × 38
|
Pepperstone-Edge11
|0.56 × 116
|
ICMarketsSC-Live26
|1.00 × 7
|
EGlobal-Cent4
|1.00 × 3
|
Pepperstone-Edge03
|1.44 × 48
|
ICMarketsEU-Live17
|2.00 × 2
|
Pepperstone-Edge12
|2.00 × 3
|
Pepperstone-Demo02
|2.04 × 25
|
BlackBullMarkets-Live
|2.43 × 7
|
RoboForex-ECN
|2.60 × 93
еще 13...Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
3%
0
0
USD
USD
413
USD
USD
1
100%
11
72%
29%
3.67
1.17
USD
USD
4%
1:500