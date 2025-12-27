シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 4 / PI 607
Ho Yeung Chan

PI 607

Ho Yeung Chan
レビュー0件
信頼性
1週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2026 3%
Pepperstone-Edge11
1:500
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
11
利益トレード:
8 (72.72%)
損失トレード:
3 (27.27%)
ベストトレード:
6.16 USD
最悪のトレード:
-4.11 USD
総利益:
17.69 USD (1 031 pips)
総損失:
-4.82 USD (296 pips)
最大連続の勝ち:
5 (8.05 USD)
最大連続利益:
8.05 USD (5)
シャープレシオ:
0.51
取引アクティビティ:
28.50%
最大入金額:
2.95%
最近のトレード:
17 時間前
1週間当たりの取引:
11
平均保有時間:
12 時間
リカバリーファクター:
2.79
長いトレード:
9 (81.82%)
短いトレード:
2 (18.18%)
プロフィットファクター:
3.67
期待されたペイオフ:
1.17 USD
平均利益:
2.21 USD
平均損失:
-1.61 USD
最大連続の負け:
2 (-4.61 USD)
最大連続損失:
-4.61 USD (2)
月間成長:
3.22%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
4.61 USD (1.12%)
比較ドローダウン:
残高による:
1.12% (4.61 USD)
エクイティによる:
3.63% (14.79 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
AUDCAD 3
NZDCAD 3
AUDNZD 2
USDCAD 1
GBPCHF 1
NZDUSD 1
1 2 3
1 2 3
1 2 3
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
AUDCAD 4
NZDCAD 2
AUDNZD 1
USDCAD 1
GBPCHF 3
NZDUSD 2
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
AUDCAD 329
NZDCAD -66
AUDNZD 106
USDCAD 110
GBPCHF 148
NZDUSD 108
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +6.16 USD
最悪のトレード: -4 USD
最大連続の勝ち: 5
最大連続の負け: 2
最大連続利益: +8.05 USD
最大連続損失: -4.61 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Pepperstone-Edge11"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

Valutrades-Real
0.00 × 1
ICMarkets-Live07
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live11
0.00 × 3
ICMarkets-Live24
0.00 × 100
Pepperstone-Edge06
0.00 × 3
ICMarkets-Live20
0.00 × 11
Pepperstone-Edge07
0.00 × 2
FPMarkets-Live2
0.00 × 1
ICMarkets-Live10
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live06
0.00 × 4
ICMarketsSC-Live10
0.00 × 1
ICMarketsEU-Live18
0.00 × 1
ForexTimeFXTM-ECN2
0.00 × 2
FxPro.com-Real07
0.00 × 1
Axi-US02-Live
0.00 × 1
MYFX-US01-Live
0.08 × 38
Pepperstone-Edge11
0.56 × 116
ICMarketsSC-Live26
1.00 × 7
EGlobal-Cent4
1.00 × 3
Pepperstone-Edge03
1.44 × 48
ICMarketsEU-Live17
2.00 × 2
Pepperstone-Edge12
2.00 × 3
Pepperstone-Demo02
2.04 × 25
BlackBullMarkets-Live
2.43 × 7
RoboForex-ECN
2.60 × 93
13 より多く...
レビューなし
2026.01.09 19:41
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.09 18:41
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.09 17:39
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.06 22:35
Share of trading days is too low
2026.01.06 22:35
Share of days for 80% of trades is too low
2026.01.06 21:35
Share of trading days is too low
2026.01.06 21:35
Share of days for 80% of trades is too low
2026.01.06 20:35
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.27 11:35
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.27 11:35
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.27 11:35
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.27 11:35
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.27 11:35
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
